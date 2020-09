Thông xe cầu Ngũ Hiệp xóa cảnh người dân qua sông phải lụy phà

Sáng 18-9, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức lễ khánh thành thông xe cầu Ngũ Hiệp nối cù lao Ngũ Hiệp (xã Ngũ Hiệp) với xã Long Trung, huyện Cai Lậy.



Cầu Ngũ Hiệp nằm trên đường tỉnh 868, bắc qua sông Năm Thôn, nối xã Ngũ Hiệp với xã Long Trung thuộc huyện Cai Lậy.

Cầu được khởi công xây dựng từ tháng 3-2020, đến nay công trình đã hoàn thành để đưa vào sử dụng. Cầu có chiều dài dài 285 m, mặt cầu rộng 10 m, phần đường vào cầu rộng 7-9 m, tổng mức đầu tư được duyệt gần 170 tỉ đồng.



Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và đơn vị thi công cắt băng khánh thành cầu Ngũ Hiệp. Ảnh: Đ.Hà

Cù lao Ngũ Hiệp nằm ở hạ lưu sông Tiền, từ bao đời nay người dân ở đây sống cách biệt với đất liền. Hàng ngày có hàng ngàn phương tiện và người dân qua lại đất liền bằng phà hoặc đò ngang.

Hay tin cầu Ngũ Hiệp hoàn thành, từ sáng sớm rất đông người dân hai xã Ngũ Hiệp, Long Trung đã vô cùng háo hức, phấn khởi chờ đến giờ phút được thông xe.

Trong ngày thông xe, không giấu được niềm vui mừng, ông Trần Hoàng Hùng (80 tuổi, người dân xã Ngũ Hiệp) chia sẻ: "Xã Ngũ Hiệp nằm ở cù lao cách trở, bao đời nay người dân qua sông phải lụy đò, lụy phà tốn chi phí và thời gian.

Nay cầu Ngũ Hiệp được xây xong, kết nối cù lao với đất liền là niềm ao ước mong mỏi lớn nhất của người dân. Tôi rất vui mừng vì từ nay người dân nơi đây sẽ không còn bị ngăn cách, giao thông đã thuận lợi rất nhiều.”



Cầu Ngũ Hiệp trong ngày thông xe. Ảnh: Đ.Hà



Có cầu Ngũ Hiệp là niềm vui được trông đợi bao lâu nay của người dân xứ cù lao. Ảnh: Đ.Hà

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết: Cầu Ngũ Hiệp thông xe sẽ giúp cho việc đi lại của người dân cù lao được thuận lợi, tạo sự phát triển cho địa phương và các xã lân cận trong thời gian tới."



Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cũng giao cho Sở GTVT tỉnh nghiên cứu nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 868 đoạn qua xã Ngũ Hiệp phục vụ phát triển vùng chuyên canh sầu riêng trong xã; nâng cấp bến phà Thủy Tây kết nối xã Ngũ Hiệp với tỉnh Bến Tre. Mục tiêu là đảm bảo vận chuyển được phương tiện tải trọng lớn khai thác đồng bộ với cầu mới, tạo điều kiện giao lưu hàng hóa và đi lại của người dân hai tỉnh Bến Tre – Tiền Giang.