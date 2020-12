Thu phí không dừng: Nguy cơ 3 địa phương vỡ tiến độ

Bộ GTVT cho hay theo Quyết định 19/2020 của Thủ tướng, đến ngày 31-12-2020, các trạm BOT phải lắp đặt xong hệ thống thu phí không dừng (ETC). Tuy nhiên, đến nay còn bảy trạm thuộc ba địa phương là Thái Bình, Đồng Nai và TP.HCM có nguy cơ không đáp ứng tiến độ.



Trạm thu phí An Sương - An Lạc (quốc lộ 1) ở TP.HCM đã triển khai thu phí không dừng. Ảnh: THU TRINH

Trong đó, tỉnh Thái Bình có một trạm thu phí trên quốc lộ 39B. Nguyên nhân trạm này chậm lắp đặt ETC là do trạm có doanh thu thấp, dưới 10% so với phương án tài chính. Còn tỉnh Đồng Nai có bốn trạm thu phí trên đường tỉnh 768. Các trạm này hiện chưa phê duyệt được hạng mục lắp đặt và chưa lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ ETC.

Tại TP.HCM, có hai trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh chưa lắp đặt hệ thống ETC. Địa phương này cho rằng các trạm BOT nói trên đang thực hiện công tác bảo trì theo Quyết định 19 của Thủ tướng nên chưa triển khai được.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Bộ GTVT cho biết: Bộ đã có văn bản gửi ba địa phương trên. Theo đó, bộ yêu cầu các địa phương này khẩn trương triển khai lắp đặt hệ thống ETC và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng.

“Theo Quyết định 19/2020, nếu không kịp lắp đặt hệ thống ETC trong năm 2020, các trạm trên phải dừng thu phí” - đại diện Bộ GTVT cho hay.

Về tiến độ lắp đặt hệ thống ETC do Bộ GTVT quản lý, bộ này cho hay: Giai đoạn 1 (BOO1) có tổng số 44 trạm. Đến nay đã lắp đặt, vận hành 40/44 trạm thu phí.

Còn bốn trạm trên các tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý chưa được thực hiện. Nguyên nhân là do vướng mắc về nguồn vốn đầu tư hệ thống thiết bị tại trạm nên tách ra khỏi giai đoạn 1. Hiện VEC vẫn chưa có phương án triển khai.

Giai đoạn 2 (BOO2) gồm 33 trạm. Hiện có 25 trạm đủ điều kiện hoàn thành hệ thống ETC trong năm 2020. Còn lại tám trạm, do thời gian thu phí ngắn (dưới ba năm), đã dừng thu hoặc chưa triển khai thu phí… nên Bộ GTVT không triển khai.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư (Bộ GTVT), cho biết: Trong tám trạm chưa triển khai của giai đoạn 2, có ba trạm doanh thu thấp (trạm Km 1747 đường Hồ Chí Minh, cầu Mỹ Lợi, cầu Thái Hà). Trong đó, trạm thu phí hoàn vốn cho dự án cầu Thái Hà (vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam) có doanh thu đạt khoảng 15% so với phương án tài chính. Mức doanh thu này không đủ trả lãi ngân hàng nên cần thời gian giải quyết các bất cập.

Cuối năm 2021, dán thẻ thu phí không dừng sẽ mất tiền Theo Quyết định 19 của Thủ tướng, việc gắn thẻ đầu cuối (E-tag) để kết nối với hệ thống ETC được thực hiện tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các đại lý do nhà cung cấp dịch vụ thu phí ủy quyền. Chủ xe không phải trả chi phí E-tag cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày 31-12-2021. Sau ngày này, chủ xe phải trả chi phí gắn thẻ cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

Hiện Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng vấn đề này. “Như vậy, có thể khẳng định đến thời điểm hiện tại Bộ GTVT hoàn thành đúng kế hoạch Thủ tướng giao” - ông Huy cho hay.