Thu phí toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ 1-1-2020

Liên quan dự án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn người về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Những người này gồm: Nguyễn Tiến Thành (cựu giám đốc BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), Hà Văn Bình (cựu giám đốc gói thầu số 7, BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), Phạm Đình Phú (phó tổng giám đốc Công ty Phương Thành, giám đốc Ban điều hành gói thầu số 5) và Nguyễn Thành An (thành viên Cienco 1, phó giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7). Theo C03, những người trên đã có hành vi sai phạm, gây thiệt hại trong quá trình thi công, nghiệm thu dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.