Thứ trưởng đi kiểm tra sân bay Nội Bài ngày cận tết

Nội Bài khuyến cáo hành khách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa đưa ra khuyến cáo cho hành khách đi máy bay để không bị nhỡ, chậm chuyến dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, dịp tết này, hành khách nên đến sân bay trước 3 tiếng đối với các chuyến bay quốc tế và 2 tiếng đối với các chuyến bay quốc nội để chủ động làm thủ tục. “Khuyến khích những hành khách không có hành lý ký gửi làm thủ tục check in online, hoặc tự check in tại hệ thống kiốt check in tự động đặt ở các khu vực công cộng của nhà ga để tránh ùn tắc khu vực quầy thủ tục…” - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lưu ý.