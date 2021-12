Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh giai đoạn 1 (dự án thuộc nhóm A) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Dự án do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản, có tổng vốn đầu tư hơn 4.770 tỉ đồng sử dụng vốn vay ODA của Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) trong đó đối ứng khoảng 1.093 tỉ đồng. Thời gian thực hiện là 5 năm.



Sơ đồ đoạn cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh có vai trò hoàn thiện kết nối các tuyến giao thông. Ảnh: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

Về quy mô, bình diện và trắc dọc đạt tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc thiết kế 100km/h; mặt cắt ngang giai đoạn 1 được phân kỳ đầu tư với quy mô 04 làn xe hạn chế với bề rộng đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Việc đầu tư xây dựng cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ kết nối giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và các tỉnh Long An, Đồng Tháp. Từ đó phát huy hiệu quả dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kong, hoàn thiện kết nối tuyến N2, đường Hồ Chí Minh và tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây.