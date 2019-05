Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xử lý lái xe uống rượu, bia

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ GTVT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các tỉnh trên cả nước về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông.

Theo đó, Thủ tướng nhận định trong tháng 4 có nhiều vụ tai nạn giao thông do tài xế vi phạm nghiêm trọng quy định nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, làm chết và bị thương nhiều người gây bức xúc dư luận.



Thủ tướng yêu cầu tuyên truyền người dân đã uống rượu bia thì không lái xe.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an trên toàn quốc với nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề gắn với các hành vi uy hiếp nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm quy định về ma túy và nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.



Bên cạnh đó, ra quân thực hiện các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe. Cương quyết xử lý, trấn áp các hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Thực hiện thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.

Liên quan đến tình trạng lái xe sử dụng rượu bia, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đơn vị đề xuất khi sửa đổi Nghị định 46 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, cần tăng mức phạt với vi phạm nồng độ cồn, ma túy…

Cụ thể, đối với tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt quá 80 miligam/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, tăng mức phạt tiền từ 16-18 triệu đồng lên 34 -40 triệu đồng, tước bằng lái từ 22 -24 tháng (kịch khung theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính) thay cho 4-6 tháng như hiện nay.

Với người lái ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy, Tổng cục Đường bộ đề xuất tăng mức phạt tiền lên 34-40 triệu đồng (hiện hành là 18-16 triệu đồng), tước quyền sử dụng bằng lái xe 22-24 tháng.

Đối với tài xế ô tô không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy, Tổng cục Đường bộ đề xuất mức phạt tiền từ 34-40 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 22-24 tháng thay cho mức phạt tiền 16-18 triệu đồng và tước bằng lái xe từ 4-6 tháng như hiện nay.

Đối với người điều khiển mô tô, xe máy nếu không chấp hành yêu cầu trên, Tổng cục Đường bộ đề xuất mức phạt tiền 7-8 triệu đồng, tước bằng lái 22-24 tháng thay vì mức phạt tiền 2-3 triệu đồng, tước bằng lái 3-5 tháng như hiện nay.