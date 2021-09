Trong tháng 8 năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt người dân.



Đặc biệt, EVN đã đảm bảo tăng cường cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế và các khu vực cách ly tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Số liệu tháng 8 cho thấy phụ tải khu vực miền Bắc vẫn tăng trưởng rất cao do xuất hiện các đợt nắng nóng với công suất đỉnh đạt 21.782 MW (ngày 6-8), tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, tiêu thụ điện tại khu vực miền Nam tiếp tục giảm mạnh do nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Công suất tiêu thụ điện ở miền Nam giảm tới gần 30% so với trước khi giãn cách xã hội.



Theo đó, công suất tiêu thụ điện khu vực miền Nam giảm tới gần 30% (tương ứng 4000-5000 MW) so với trước khi giãn cách xã hội. Do đó, để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) đã duy trì thực hiện việc chỉ huy điều độ với yêu cầu phù hợp cơ cấu nguồn điện, công suất truyền tải giữa các vùng/miền, mức dự phòng quay và dự phòng khởi động nhanh cần thiết... Các mệnh lệnh điều độ huy động nguồn điện trong hệ thống tiếp tục được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, thực hiện đồng đều và không phân biệt giữa các loại hình nguồn điện.

Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 8 đạt 21,58 tỉ kWh (trung bình khoảng 696 triệu kWh/ ngày), giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 8 tháng đạt 173,22 tỉ kWh, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Trong đó tỉ lệ huy động một số nguồn chính như thủy điện đạt 46,50 tỉ kWh, chiếm 26,8% tổng sản lượng; nhiệt điện than đạt 85,23 tỉ kWh, chiếm 49,2%; tua bin khí đạt 19,79 tỉ kWh, chiếm 11,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống; năng lượng tái tạo đạt 20,31 tỉ kWh (riêng điện mặt trời là 19,07 tỉ kWh) chiếm 11,7% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống,…

Trong 8 tháng năm 2021, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 85,77 tỉ kWh, chiếm gần 50% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 8 ước đạt 19,2 tỉ kWh, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 8 tháng năm 2021 đạt 151,49 tỉ kWh, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đến hết tháng 8 năm 2021, tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 74,76%.

Tháng 9-2021, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống dự kiến ở mức 689,9 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 37.012 MW.

Trong tháng 9, EVN đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo sản xuất, cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt người dân, tại các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung COVID-19. Khai thác thủy điện phù hợp theo tình hình thủy văn của từng hồ, theo từng ngày, đảm bảo mục tiêu tích nước và chuẩn bị tốt cho việc cấp điện mùa khô năm 2022.

Trong nửa đầu tháng 9-2021 EVN vẫn huy động nhiệt điện than ở mức thấp để khai thác cao thủy điện và sẽ tăng khai thác nhiệt điện để tích nước thủy điện vào cuối năm.

EVN đôn đốc các đơn vị tìm mọi giải pháp khắc phục khó khăn trong thi công do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đảm bảo tiến độ các công trình nguồn điện và các công trình lưới điện cấp bách, giải tỏa công suất năng lượng tái tạo.

EVN sẽ đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện giải tỏa công suất năng lượng tái tạo.



Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải trọng điểm: Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, trạm biến áp 500 kV Lào Cai, cụm dự án đấu nối Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, đường dây 500 kV mạch 3... Phấn đấu khởi công các dự án: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong quý III-2021, Nhiệt điện Ô Môn IV trong quý IV-2021, Điện mặt trời Phước Thái 2-3 trong quý IV-2021...

Ngoài ra, trong tháng 9, EVN tiếp tục chỉ đạo các tổng công ty điện lực chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h; chủ động chuẩn bị ứng phó thiên tai, mùa mưa bão, lũ lụt; đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, các công trình điện và đảm bảo an toàn hồ đập, các nhà máy thuỷ điện, vùng hạ du hồ chứa.