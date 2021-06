Đề xuất UBND TP kiến nghị cụ thể với Đồng Nai Sở GTVT TP.HCM cũng đề nghị UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), UBND TP Thủ Đức bố trí lực lượng chủ động phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự an toàn. Mục đích là tránh để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, bảo đảm hành khách giữ khoảng cách an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Từ đó các bên sẽ phối hợp giải quyết xử lý kịp thời ùn ứ giao thông cục bộ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có). Về hoạt động vận chuyển hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa, Sở GTVT TP có Công văn triển khai đến các đơn vị liên quan theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Từ đó Sở GTVT TP trình UBND TP đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét có phương án kiểm soát hợp lý. Từ đó, tạo điều kiện hoạt động vận chuyển hàng hóa và hoạt động vận chuyển công nhân, nhân viên và chuyên gia từ tỉnh Đồng Nai đến TP.HCM và ngược lại. Vấn đề kiểm soát trên nhằm đảm bảo cho các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị có liên quan cam kết và thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.