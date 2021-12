Nhiều tàu mắc kẹt vì tĩnh không cầu thấp Khoảng 18 giờ ngày 24-12, tàu hàng có tên Hiền Anh 555 di chuyển từ phía hạ lưu sông Đồng Nai về hướng cầu Đồng Nai (TP Biên Hòa). Tới cầu Đồng, tàu này bất ngờ va vào cầu và mắc kẹt dưới gầm cầu. Theo đó, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nam đã phải cắt phần lan can tháp điều khiển tàu và huy động hơn chục đầu máy kéo, đẩy cứu hộ con tàu. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, chiếc tàu đã được giải cứu ra khỏi gầm cầu. Trước đó, hồi giữa tháng 7-2021, một tàu cá phải cầu cứu cơ quan chức năng do bị mắc kẹt nhiều giờ dưới gầm cầu Cỏ May (Vũng Tàu). Nguyên nhân, lúc tàu cá đi qua gầm cầu cũng là khi thủy triều đang đạt đỉnh, trong khi độ tĩnh không của cầu này thấp. Để giải kẹt cho tàu cá, cơ quan chức năng phải bơm nước vào tàu để tăng tải, hạ độ cao của tàu và dùng một phương tiện khác hỗ trợ kéo tàu ra khỏi gầm cầu. Trước đó, cuối năm 2020, Công an tỉnh Tiền Giang cũng dùng nhiều phương án để giải cứu một sà lan mắc kẹt giữa cầu Ông Vẽ (Tiền Giang). Do tĩnh không quá thấp, sà lan đã bị mắc kẹt dưới gầm cầu. Nghiêm trọng hơn, sà lan đội lên giữa cầu, có nguy cơ gây hỏng cầu. May mắn Công an tỉnh Tiền Giang đã giải cứu sà lan thành công, bởi nếu cầu này có sự cố thì toàn bộ tuyến đường bộ từ TP.HCM về miền Tây sẽ bị tê liệt.