TKV: 25 năm – Hành trình không ngừng kiến tạo và bứt phá

Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến và gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập.



Ứng dụng công nghệ hiện đại





Ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc TKV cho biết, so với năm đầu thành lập (năm 1995), sản lượng than toàn ngành mới chỉ ở mức 7 triệu tấn. Hiện nay, sản lượng than sản xuất bình quân hàng năm của TKV đạt từ 40-45 triệu tấn, tăng gấp 7 lần. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, TKV đã khai thác được 700 triệu tấn, tiêu thụ 715 triệu tấn. Để đạt được sản lượng này, TKV đã thực hiện đào 5.200 km đường lò, gấp 3 lần chiều dài đất nước Việt Nam. Tổng doanh thu than từ 1.300 tỉ đồng năm 1994 tăng lên 62.000 tỉ đồng năm 2018.

TKV đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất để tăng năng suất lao động, tăng sản lượng khai thác và đặc biệt là tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước. Với các mỏ hầm lò, TKV tăng cường sử dụng công nghệ khai thác hiện đại như hệ thống cơ giới hóa đồng bộ khai thác than cùng các hệ thống khai thác giếng đứng sâu đến -350 và -500m. Tổng sản lượng than khai thác bằng cơ giới hóa toàn tập đoàn từ năm 2002 đến hết 2017 đạt 12,75 triệu tấn.

Với các mỏ lộ thiên, TKV đã đầu tư các loại ô tô vận tải chở đất đá có tải trọng lên đến 130 tấn, khai thông các mỏ lộ thiên để tạo ra những khai trường lớn hơn. Cùng với đó, tập đoàn đẩy mạnh hiện đại hóa khâu sàng tuyển, dịch vụ cung ứng than...

Theo lãnh đạo TKV, đơn vị này đã chủ động ứng dụng tự động hoá, tin học hoá vào quá trình sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác quản lý điều hành. Từ cơ quan tập đoàn đến các đơn vị đều đã quan tâm đầu tư mạng hạ tầng truyền thông số tốc độ cao, kết hợp xây dựng các trung tâm điều khiển giám sát tập trung hiện đại có khả năng bao quát toàn mỏ và điều khiển tập trung. Hiện tại, TKV đang tiếp tục triển khai các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác điều hành sản xuất như: Phần mềm hoá đơn điện tử; phần mềm “Quản lý, dự báo tâm lý an toàn, sức khoẻ cho người lao động mỏ hầm lò…

Thu nhập của người lao động càng tăng

Trong công nghiệp khai thác khoáng sản, TKV đã phát triển theo hướng tăng cường chế biến sâu, tạo ra sức đột phá mạnh mẽ, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế của tập đoàn. TKV đã đầu tư đồng bộ các tổ hợp khai thác đến chế biến kim loại bao gồm: alumina, đồng, chì, kẽm, thiếc, gang thép, cromit và các kim loại khác.

Đặc biệt, với việc thực hiện thành công hai dự án thí điểm khai thác bauxite tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, TKV đã đặt nền móng cho nền công nghiệp mới của Việt Nam, đó là ngành công nghiệp chế biến alumin - nhôm. Năm 2018, TKV sản xuất và tiêu thụ 1,3 triệu tấn alumina, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 520 triệu USD, đóng góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên. Các dự án bauxite đã bước vào giai đoạn có lãi.

Ngoài ra, TKV đã phát triển thành công các lĩnh vực nhiệt điện, thủy điện; vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng và các lĩnh vực khác liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính. Hiện tại, TKV đã đầu tư 7 nhà máy điện với tổng công suất thiết kế 1.730 MW.

Cùng với sự tăng trưởng về hiệu quả SXKD, đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện nâng cao, ông Hải cho biết, tiền lương bình quân của người lao động hiện nay đạt trên 11,6 triệu đồng/người-tháng, tăng 17,6 lần so với khi thành lập. Trong đó, tiền lương của thợ mỏ hầm lò năm 2018 đã đạt bình quân 18 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, số thợ mỏ có mức thu nhập trên 300 triệu đồng/năm ngày một đông đảo. Năm 2018 có 792 thợ mỏ có thu nhập cao trên 300 triệu đồng và đã bắt đầu có nhiều thợ mỏ đã có mức thu nhập trên 400 triệu đồng/năm. Số vụ tai nạn lao động giảm hàng năm, năm sau giảm hơn năm trước.