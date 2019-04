Tổng cục Đường bộ yêu cầu khẩn trương sửa chữa cầu Ngòi Thủ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục sự cố công trình cầu Ngòi Thủ tại Km136+108, thuộc đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay khu vực nơi xảy ra sự cố công trình cầu Ngòi Thủ sắp chuyển sang mùa mưa lũ, nguy cơ sạt lở là rất cao nên việc sử dụng phương án đường tạm hiện nay sẽ không đảm bảo có nguy cơ gây hư hỏng, làm gián đoạn giao thông, đứt tuyến đường là rất lớn.



Sự cố diễn ra đã lâu nhưng đến nay cây cầu này vẫn chưa được khắc phục.

Để đảm bảo giao thông được thông suốt và an toàn trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC khẩn trương triển khai ngay công tác sửa chữa, khắc phục sự cố cầu Ngòi Thủ hoàn thành trước ngày 30-5 để kịp thời đảm bảo an toàn công trình và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.



Cục Quản lý đường bộ I thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước, tăng cường đôn đốc kiểm tra VEC thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục cầu Ngòi Thủ. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và thông tin báo cáo Tổng cục Đường bộ.

Trường hợp, VEC vẫn tiếp tục chậm trễ thì phải kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý để Tổng cục báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 5-9-2018, tại cầu Ngòi Thủ xảy ra sự cố va chạm giao thông giữa xe tải bồn chở dầu với xe ô tô con gây cháy, làm mất khả năng chịu lực của cầu, không đảm bảo an toàn khai thác.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Bộ GTVT có văn bản chấp thuận phương án xây dựng đường tạm và tổ chức giao thông đặc biệt trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Đây là giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa khô. Đồng thời Bộ GTVT phối hợp cùng UBND tỉnh Yên Bái thành lập Tổ điều tra sự cố để giám định nguyên nhân sự cố công trình.

Sau khi hoàn thành việc giám định nguyên nhân sự cố công trình, Bộ GTVT có văn bản chấp thuận về giải pháp kỹ thuật để sửa chữa, khắc phục cầu Ngòi Thủ và yêu cầu VEC khẩn trương triển khai các công việc tiếp theo.

Tuy nhiên, từ khi sự cố xảy ra đến nay đã hơn bảy tháng mà VEC vẫn chưa tiến hành việc sửa chữa, khắc phục cầu Ngòi Thủ đảm bảo khả năng chịu lực theo thiết kế ban đầu, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trên tuyến cao tốc.