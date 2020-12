Theo đó, tính đến tháng 10-2020, trên địa bàn TP có 127 tuyến xe buýt đang hoạt động, chủ yếu được hình thành trong giai đoạn 2002-2006. Trong đó, 90 tuyến có trợ giá và 37 tuyến không trợ giá (gồm 10 tuyến nội tỉnh và 27 tuyến liên tỉnh liền kề).



Tuy nhiên, hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập. Mật độ tuyến xe buýt có trợ giá chỉ đạt khoảng 1 km/km2, vẫn còn rất thấp so với trị số chuẩn (2-2,5 km/km2), cho thấy khả năng tiếp cận của xe buýt với người dân TP là chưa cao. Việc tổ chức các tuyến xe buýt tiêu chuẩn hoạt động trên địa bàn TP khó khăn do đặc thù mạng lưới giao thông đô thị hiện hữu. Trong thời gian gần đây, số lượng tuyến xe buýt có xu hướng giảm dần, do đó TP tổ chức rà soát, sắp xếp lại mạng lưới tuyến, giảm độ trùng lặp không cần thiết và tăng mức độ bao phủ trong TP.

Cụ thể, năm 2019, TP đã công bố tạm ngưng hoạt động ba tuyến xe buýt có trợ giá và ngưng hoạt động ba tuyến không trợ giá. Năm 2020, tạm ngưng hoạt động năm tuyến xe buýt có trợ giá, ngưng hoạt động một tuyến không trợ giá.

Theo UBND TP, thời gian tới, với mục tiêu mở rộng khả năng phục vụ và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khu vực các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi; các quận 9, Bình Thạnh, Thủ Đức và các tỉnh lân cận, TP dự kiến mở mới 20 tuyến xe buýt.