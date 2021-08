Những ngày gần đây, đường phố ở TP.HCM bỗng tấp nập trở lại dù TP vẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 15-9. Theo Công an TP.HCM, số người lưu thông trên đường ước tính khoảng 1,2 triệu người/phương tiện/ngày. Hầu hết trường hợp này đều thuộc nhóm được phép lưu thông, một số ít không thuộc nhóm được lưu thông đều bị lực lượng kiểm soát, tuần tra xử lý nghiêm khắc hoặc không cho phép lưu thông qua chốt, trạm.



Nhiều lý do người dân ra đường

Theo ghi nhận của PV ngày 18-8, trên nhiều trục đường chính ở TP.HCM, lượng người và phương tiện đi lại tăng hơn trước. Cụ thể, tại xa lộ Hà Nội, đoạn từ TP Thủ Đức về phía quận Bình Thạnh có hàng trăm xe máy nối đuôi nhau trên đường. Khi tới chốt kiểm soát Điện Biên Phủ - D2 (quận Bình Thạnh), tất cả phương tiện đều dừng lại để xuất trình giấy đi đường, giấy tờ tùy thân.

Theo một cán bộ công an trực tại chốt kiểm soát này, khoảng bốn ngày nay, lượng phương tiện di chuyển nhiều hơn trước. Lực lượng kiểm soát tại chốt tiến hành kiểm tra nhanh chóng, không để tình trạng ùn ứ. “Người dân ra đường với nhiều lý do như đi chợ, đi tiêm vaccine, shipper, nhân viên giao hàng của các hãng… tất cả xuất trình giấy tờ đầy đủ đều được thông chốt. Trường hợp ra ngoài không đúng mục đích, không có giấy thông hành đều buộc quay đầu xe” - vị công an cho biết.

Tương tự, ghi nhận tại các tuyến đường như Bạch Đằng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Văn Duyệt, Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh)… cũng có lượng lớn phương tiện di chuyển trên đường. “Đường sá mấy nay đông đúc xe cộ quá. Tôi không hiểu sao dịch bệnh, giãn cách xã hội mà người dân đi ra đường nhiều đến vậy!” - nhân viên một cây xăng trên đường Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng cho biết.

Ngoài khu vực trên, tại các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10); Ba Tháng Hai, Trường Chinh (quận Tân Bình); Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) và một số tuyến đường ở quận Tân Phú cũng xuất hiện tình trạng đông đúc người dân di chuyển trên đường.



Chốt kiểm soát trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) đông đúc người dân đi lại sáng 18-8. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tăng cường kiểm soát

Ông Nguyễn Viết Sỹ, Phó Chủ tịch UBND phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, cho biết hiện phường cũng lập các tổ, chốt kiểm soát ở địa bàn phường để tuyên truyền, xử lý các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Theo ông Sỹ, đa phần người dân ra đường là để đi tiêm vaccine, đi chợ…, nhóm người này có thể kiểm soát được.

Ông Sỹ cũng cho biết ngay trong sáng 18-8, UBND phường đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ba người dân không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Các trường hợp trên, UBND phường đều xử phạt và tuyên truyền cho người dân biết “ai ở đâu ở yên đó”. Ngoài ra, từ ngày 9-7 đến nay, phường Thảo Điền đã xử phạt hành chính 97 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt là 193 triệu đồng. Thời gian tới, phường tiếp tục tổ chức nhiều tổ kiểm soát cơ động trên địa bàn phường để kịp thời tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm.

Tương tự, lãnh đạo UBND phường 4, quận Tân Bình cũng cho biết hiện nay ở các trục đường chính như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ… trên địa bàn phường có tình trạng xe cộ đi lại đông đúc hơn bình thường.

“Hiện nay, đối tượng được đi lại cũng mở rộng hơn. Bên cạnh đó, các phường đều tổ chức tiêm vaccine mở rộng, cộng với số lượng người đi chợ, đi khám bệnh, shipper… nên đường sá sẽ đông đúc hơn những ngày trước đó. Với tinh thần thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, UBND phường tiếp tục vận động người dân tuân thủ và chấp hành các quy định về phòng chống dịch” - lãnh đạo UBND phường 4, quận Tân Bình chia sẻ.

Còn theo một đại diện Công an quận Tân Phú, khi kiểm tra thông tin tại các chốt kiểm soát, hầu hết người dân ra đường đều có lý do chính đáng. Đối với trường hợp không có lý do chính đáng, lực lượng chức năng tiến hành xử phạt, nhắc nhở và cũng yêu cầu quay về. Vị này cho biết do lượng phương tiện di chuyển đông nên để kiểm soát hiệu quả, tránh gây ùn tắc tại các chốt thì lực lượng kiểm soát kiểm tra linh hoạt, tạo điều kiện cho phương tiện chở thực phẩm, shipper… đi qua nhanh chóng.•