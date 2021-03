TP.HCM sẽ chấm dứt nhà siêu mỏng, siêu méo dọc metro

Sau khi giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 tại TP.HCM, nhiều nhà dân giải tỏa trắng nhưng cũng nhiều trường hợp chỉ còn lại một phần diện tích nhỏ dưới chuẩn xây dựng. Nhằm tạo sự đồng bộ về kiến trúc, tránh tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo, Sở QH-KT vừa có dự thảo hướng dẫn sáu quận có tuyến metro đi qua về quy hoạch, kiến trúc cải tạo, chỉnh trang đô thị khu vực giáp ranh GPMB của dự án.





Căn nhàtrênđường Trường Chinh, phường 11, quận TânBìnhnằm trong khu vực giải tỏa của tuyến metro chỉ còn lại phần diện tích nhỏ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hỗ trợ người dân xây dựng



Tuyến metro số 2 đi qua địa bàn sáu quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú, trong đó quận Tân Bình là địa phương có phạm vi chịu ảnh hưởng nhiều nhất với 365/603 trường hợp, với sáu nhà ga. Hiện nay, quận Tân Bình đã hoàn tất công tác bồi thường, GPMB.

Ông Mai Văn Thuận, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình, cho biết trong tổng số 365 trường hợp giải tỏa trên địa bàn quận có 87 căn nhà có diện tích còn lại siêu nhỏ, dưới chuẩn xây dựng.

Theo ông Thuận, thời điểm người dân mới bàn giao mặt bằng xong, bắt đầu làm thủ tục xin giấy phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhưng do chờ hướng dẫn của Sở Xây dựng về việc cấp phép xây dựng (CPXD) công trình trong vùng kiểm soát xây dựng khác của hầm đường sắt trong khu vực đô thị nên chưa thể giải quyết ngay cho người dân.

Sau khi Sở Xây dựng có hướng dẫn vào tháng 9-2020, quận Tân Bình đã CPXD, cải tạo, sửa chữa cho người dân theo đúng quy định đối với những trường hợp đủ chuẩn xây dựng. Đối với các hộ dân sửa chữa lại nhà từ hiện trạng cũ thì không cần phải xin phép xây dựng.

Tuy nhiên, đối với những căn có diện tích dưới chuẩn, UBND quận sẽ phải xét cảnh quan, xét hợp khối từng trường hợp cụ thể. “Nếu đủ điều kiện hợp khối, UBND quận sẽ CPXD hợp khối xây dựng cho các hộ dân. Do đó, đối với các hộ dân có diện tích nhỏ, muốn hợp khối để xây dựng thì cần nộp hồ sơ để UBND quận xem xét.

Hồ sơ xin phép xây dựng nhà hợp khối người dân vẫn nộp như bình thường. UBND quận sẽ đi khảo sát, chụp ảnh, xét điều kiện hợp khối (với nhà bên cạnh) để phù hợp cảnh quan, tránh trường hợp nhà siêu mỏng” - ông Thuận nói.

Theo thống kê của UBND quận Tân Bình, đến thời điểm này không có trường hợp nào nhà, đất có diện tích dưới chuẩn (dưới 15 m2) nộp hồ sơ xin phép xây dựng. “Đa phần người dân cải tạo lại làm các ki-ốt để kinh doanh, buôn bán” - ông Thuận thông tin thêm.

Tại quận 10, ông Đặng Hoàng Phương, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận, cũng cho biết ngay sau khi giải tỏa, quận đã chủ động hỗ trợ người dân trong việc xây dựng, cải tạo lại nhà ở. Theo đó, toàn bộ hồ sơ xin CPXD đều được miễn phí từ khâu đo vẽ đến việc trao giấy phép cho dân. “Đến nay, việc CPXD cho người dân bị ảnh hưởng trong dự án xây dựng tuyến metro 2 đã giải quyết xong và hiện cũng không gặp vướng mắc gì” - ông Phương nói.

Tạo sự đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan Theo Sở QH-KT, việc CPXD các công trình giáp với ranh giải tỏa cần thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn số 10911/2020. UBND các quận có liên quan căn cứ quy hoạch đô thị được duyệt, Quyết định 29/2014 của UBND TP về ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị chung TP.HCM, QCXDVN 01:2019 của Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành để cân đối chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, hướng dẫn các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân cải tạo, chỉnh trang và CPXD công trình hai bên đường và xung quanh các nhà ga metro số 2 đảm bảo thống nhất về kiến trúc cảnh quan. Đồng thời quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan hai bên đường, các ga tuyến metro số 2, tạo bộ mặt kiến trúc công trình đẹp, văn minh, hiện đại, đảm bảo tính thống nhất. Xử lý triệt để các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo kết hợp chỉnh trang đô thị.

Cấm xây dựng nhà dưới 15 m2

Sở QH-KT cũng vừa có dự thảo hướng dẫn các quận về quy hoạch, kiến trúc trong khu vực giáp ranh GPMB của dự án các nhà ga metro số 2 để đảm bảo đồng bộ về quy hoạch, kiến trúc và tránh tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo.

Theo Sở QH-KT, các lô đất có diện tích dưới 500 m2 tiếp giáp ranh GPMB của dự án các nhà ga metro số 2 thuộc thẩm quyền thẩm định thiết kế, CPXD của UBND sáu quận. Đối với khu đất từ 500 m2 trở lên thì cần có ý kiến chuyên môn của Sở QH-KT trước khi CPXD.

Dự thảo văn bản hướng dẫn của Sở QH-KT chia làm hai trường hợp là cải tạo, sửa chữa và xây mới.

Theo đó, đối với công trình cải tạo, sửa chữa mà không thay đổi kết cấu, quy mô tầng cao so với hiện trạng trước khi giải tỏa thì chiều cao, tầng cao theo nguyên trạng trước khi giải tỏa. Đồng thời đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, an toàn thoát hiểm, an toàn kết cấu chịu lực. Công trình sau khi sửa chữa phải có phương án tạo phân vị ngang tại cốt cao độ 7 m so với cao độ vỉa hè.

Đối với trường hợp xây mới có thay đổi kết cấu, quy mô xây dựng so với hiện trạng trước khi giải tỏa, Sở QH-KT căn cứ theo quy mô để có phương án xử lý. Cụ thể, với các khu đất có diện tích từ 36 m2 đến 500 m2, có chiều rộng mặt tiền tại vị trí tiếp giáp ranh giải tỏa và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng trên từ 3 m trở lên thì tầng cao xây dựng tối đa tám tầng (gồm cả mái che sân thượng).

Đối với các khu đất có diện tích từ 15 m2 đến 36 m2, có chiều rộng mặt tiền tại vị trí tiếp giáp ranh giải tỏa và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ trên 3 m thì được xây tối đa bốn tầng.

Cả hai trường hợp này phải đảm bảo mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất theo quy định hiện hành. Đồng thời công trình sau khi xây mới phải có phương án tạo phân vị ngang tại cốt cao độ 7 m so với cao độ vỉa hè.

Riêng đối với các khu đất có diện tích dưới 15 m2 hoặc có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3 m thì chỉ được cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng, không được xây mới.

Trường hợp này theo Sở QH-KT, các quận cần khuyến khích việc xây dựng hợp khối kiến trúc với công trình liền kề để tạo sự đồng bộ về cảnh quan trên toàn tuyến và xung quanh các ga metro số 2. Sở khuyến khích lập phương án vận động chủ sử dụng các diện tích này chuyển nhượng cho địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng.

Sở QH-KT cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác trật tự xây dựng, xử lý triệt để các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo hai bên đường và khu vực xung quanh nhà ga metro số 2.