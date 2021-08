TP.HCM bắt đầu áp dụng mẫu giấy đi đường mới do Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, công an cấp huyện và cấp xã in, ký.

Theo Công an TP, những người trong 17 nhóm được phép lưu thông nhưng chưa kịp làm giấy đi đường theo mẫu mới thì tùy tình hình sẽ có cách xử lý linh động.

Đặc biệt, Công an TP.HCM cũng đã có hướng dẫn kiểm tra giấy đi đường tại các chốt kiểm soát nội đô theo các công văn 2796, 2800, 2850 của UBND TP.HCM và Thông báo 3261 của Công an TP phát hành trước đó.



Các shipper bị gặp khó vì giấy đi đường. Ảnh: ĐT.

Trong đó, Công an TP.HCM có hướng dẫn kiểm tra đối với shipper giao hàng như sau: Dừng hoạt động tại các quận, huyện 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn, TP Thủ Đức.

Các quận, huyện khác chỉ được hoạt động trong địa bàn quận, huyện và có nhận diện theo quy định. Tuy nhiên, trên thực tế, các shipper của các hãng công nghệ đều bị làm khó. Thậm chí đều phải có mẫu giấy đi đường mới như Công an TP.HCM đã cấp trước đó.

Nhiều tài xế lo bị phạt đã tắt app, dù được phép hoạt động ở một số quận, huyện cho phép.

Các shipper cho biết bản thân họ và hãng luôn liên tục cập nhật, áp dụng các văn bản của UBND TP.HCM ban hành. Theo đó, tại công văn 2491 của UBND TP về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 thì shipper được phép lưu thông sau khi đã đăng ký với Sở Công thương.

Đội ngũ shipper sẽ bị quản lý bởi Sở Công thương, có mã QR Code, có thẻ cứng nhận diện, băng đeo tay.... tuy nhiên, hiện nay có những điều kiện trên cũng không còn được áp dụng.

Ngày 26-8, trao đổi với PLO, Gojek Việt Nam cho biết đơn vị đang tích cực làm việc với các Sở ban ngành để hoàn tất các thủ tục đi đường cần thiết cho các đối tác tài xế theo đúng quy định của các cơ quan chức năng.

"Chúng tôi đã đăng ký danh sách tài xế đủ tiêu chuẩn hoạt động với Sở Công thương TP.HCM. Trong thời gian chờ hướng dẫn mới từ các cơ quan chức năng, nhằm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Chúng tôi đã gửi tin nhắn thông báo cho cho các đối tác tài xế về tình trạng giấy đi đường và khuyến nghị tài xế không lưu thông cho đến khi nhận được hướng dẫn mới từ các cơ quan chức năng”- đại diện Gojek Việt Nam cho biết.

Tương tự, Be Group cũng cho biết Be đang làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết khó khăn về giấy đi đường cho tài xế.

Grab Việt Nam cho biết trong các công văn mới ban hành, shipper không thuộc đối tượng phải cấp giấy đi đường. Tuy nhiên, trên thực tế, shipper vẫn bị kiểm tra. Hiện Grab đang làm việc với các Sở ngành để đưa ra hướng giải quyết.