Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc thay đổi phương thức làm việc để đảm bảo phòng, chống COVID-19, Sở GTVT TP thông báo tạm ngưng tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) trực tiếp từ ngày 28-6.

Cụ thể, Sở GTVT cho biết sẽ tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính gồm: Cấp đổi GPLX do ngành GTVT cấp, cấp đổi GPLX trễ hạn dưới 3 tháng và trên 3 tháng, cấp đổi GPLX do ngành Công an cấp và GPLX quân sự do Bộ Quốc phòng cấp.

Đồng thời cũng tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp đối với việc cấp đổi GPLX do nước ngoài cấp và GPLX quốc tế.

Đối với các hồ sơ thực hiện cấp đổi trước ngày 1-6, Sở GTVT cũng tạm ngưng trả kết quả trực tiếp cho đến khi có chỉ đạo mới về phòng, chống COVID-19.

Trường hợp người dân có nhu cầu trả GPLX tận nhà có thể liên hệ để được giải đáp các thắc mắc qua đường dây nóng của Phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX, Sở GTVT.