TP.HCM: Xe buýt, xe khách, taxi, xe công nghệ hoạt động lại

Cụ thể, theo Sở GTVT đối với hoạt động vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Đối với hoạt động vận tải khách bằng xe buýt: xe buýt có trợ giá sẽ hoạt động trở lại từ ngày 4-5 trên 69 tuyến do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng công bố biểu đồ chạy xe và 27 tuyến xe buýt còn lại tiếp tục tạm ngưng hoạt động.

Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt không trợ giá và liên tỉnh liền kề sẽ hoạt động trở lại bình thường theo biểu đồ chạy xe do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng công bố trên cơ sở phương án hoạt động đã được Sở GTVT liền kề thống nhất.



Các phương tiện hoạt động trở lại bình thường từ 29-4.

Đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định sẽ hoạt động trở lại bình thường đến 100% số chuyến trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt, tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch của Bộ GTVT.

Đối với hoạt động vận tải hành khách đường thủy: Bến phà Cát Lái và bến phà Bình Khánh sẽ hoạt động bình thường. Riêng bến phà Cát Lái hạn chế xe ô tô có tổng tải trọng trên 8 tấn.

Tuyến buýt đường thủy số 1 hoạt động trở lại từ ngày 4-5.

Tuyến vận tải hành khách cố định, vận tải hành khách ngang sông nội tỉnh và liên tỉnh hoạt động bình thường. Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi vận chuyển tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải, phương tiện và người tham gia giao thông phải đảm bảo duy trì điều kiện an toàn theo Bộ Tiêu chí đánh mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tài trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM đã được Sở GTVT triển khai.

Đồng thời, các đơn vị vận tải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GTVT về các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông và các quy định của ngành y tế.

Sở GTVT đề nghị các Bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn TP xây dựng và thống nhất phuơng án triển khai thực hiện đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định .

Sở GTVT giao Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa TP, Giám đốc Trung tâm Quản lý Đường thủy triển khai đến các tổ chức, cá nhân hoạt động bến khách ngang sông, bên thủy nội địa phục vụ vận tải hành khách trên địa bàn TP và thông tin cho người dân biết.

Sở giao Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phối hợp với các đơn vị có liên quan thống nhất công bố biểu đổ chạy xe trên từng tuyến cụ thể. Theo dõi tình hình hoạt động trên các tuyến xe buýt và tiếp tục dể xuất điều chỉnh thông số hoạt động các tuyến xe buýt theo nhu cầu thực tế khách đi lại và đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19.