Trả tiền nước máy nhưng phải dùng nước giếng

Ngày 11-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban quản lý (BQL) chung cư The Parkland (đường Nguyễn Thị Búp, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM), cho hay hiện lượng nước từ nhà máy của Công ty Cấp nước Trung An cấp cho chung cư đã mạnh trở lại, đủ để người dân sinh hoạt bình thường.



Chung cư bơm nước giếng cho cư dân dùng

Trước đó nhiều cư dân tại chung cư Parkland cho biết đã bắt quả tang BQL chung cư này bơm trực tiếp nước giếng vào bồn chứa nước sinh hoạt của chung cư (ngày 1-10). Sự việc khiến cư dân vô cùng bức xúc, nhiều người đã tập trung tại phòng làm việc của BQL và yêu cầu lập biên bản sự việc với sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

Ông Mai Bá Vương, đại diện cư dân chứng kiến sự việc, bức xúc: “Chúng tôi bắt quả tang việc BQL bơm nước giếng khoan vào bể trữ nước dùng làm nước sinh hoạt của cư dân. Tất cả sự việc được chúng tôi quay video lại rất rõ ràng”.

Một cư dân khác là bà Phạm Thanh Thủy cho hay chung cư này mọi người đều đóng tiền để dùng nước máy của công ty cấp nước nhưng lại phát hiện có việc bơm nước giếng khoan vào bồn cho dân sinh hoạt. “Đó là sự lừa dối. Tôi cảm thấy nước không ổn mấy tháng nay, da tôi bị dị ứng nên đã để ý, theo dõi và bắt quả tang. Việc bơm nước giếng này có thể không phải chỉ diễn ra trong ngày một ngày hai, các cư dân đều rất phẫn nộ” - bà Thủy nói.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, ông Nguyễn Quang Huy, đại diện BQL chung cư, đã xác nhận sự việc trên. “Từ ngày 25-9, đường cấp nước của Công ty Cấp nước Trung An quá yếu, dẫn đến hụt nước sinh hoạt trong chung cư nên BQL đã bơm thêm nước lên bồn từ 15 giờ ngày 30-9” - ông Huy lý giải.

Theo BQL chung cư, lượng nước từ Công ty Cấp nước Trung An chỉ đáp ứng được 50% trữ lượng bể chứa nên không đủ nước sinh hoạt cho chung cư như ngày thường. Do vậy, BQL quyết định bơm bù nước giếng vào để đủ cho nhu cầu sử dụng của cư dân. Sau sự việc, cơ quan chức năng cùng Công an phường Hiệp Thành đã tiến hành lấy mẫu nước để kiểm nghiệm, giám định về chất lượng.



Đại diện chính quyền ký xác nhận vụ việc và niêm phong mẫu nước. Ảnh: HV

Van nước bị khóa bảy phần?

Theo thông tin từ UBND phường Hiệp Thành, quận 12, hiện phường đang xử lý phản ánh của cư dân chung cư The Parkland về chất lượng nước dơ, đóng cặn, ban ngày không có nước và đến 23 giờ đêm mới có nước chạy, việc cúp nước tại đây cũng không được thông báo.

“Việc BQL chung cư The Parkland tự ý bơm nước giếng cho cư dân sử dụng là hoàn toàn sai. Vì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường cũng như sức khỏe của toàn cư dân đang sinh sống tại đây” - đại diện phường Hiệp Thành nhận định trong buổi họp cư dân mới đây.

Liên quan đến vụ việc này, ông Trần Anh Tuấn, Trưởng BQL chung cư The Parkland, bày tỏ: “Chúng tôi thành thật xin lỗi cư dân và rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này. BQL chỉ khắc phục sự cố tạm thời chứ không có ý gian dối gì. Chúng tôi đã tiến hành rửa bể, nâng cấp đường ống, đồng thời sẽ kiểm nghiệm lại nguồn nước và niêm yết công khai cho người dân”.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch phường Hiệp Thành, quận 12, thông tin hiện UBND phường đã báo cáo vụ việc lên quận và có văn bản yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 12 làm việc với Công ty Cấp nước Trung An, đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân.

Khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Thế Bảo, Giám đốc Công ty Cấp nước Trung An, khẳng định không có chuyện thiếu nước cung cấp cho chung cư The Parkland, quận 12.

“Ngay sau sự việc, khi chúng tôi kiểm tra thì van nước của đường ống dùng để cung cấp nước cho chung cư này bị ai đó khóa tới bảy phần (van 10 phần thì bị khóa bảy phần). Ngay lập tức, khi mở van toàn phần thì lượng nước được chảy lại bình thường và đủ cung cấp cho toàn bộ chung cư” - ông Bảo nói.

Lý giải vấn đề trên, ông Trần Anh Tuấn, Trưởng BQL chung cư The Parkland, cho rằng đường cấp nước của Công ty Trung An bị khép van hay không thì không rõ vì BQL không đụng vào được.

“Thực tế thì hôm xảy ra sự cố nước vào rất yếu, vì sợ không đủ nước cho dân dùng nên mới có việc bơm nước giếng, BQL cũng đã xin lỗi cư dân” - ông Tuấn nói.