Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo lái xe (ĐTLX) và các trung tâm sát hạch lái xe (SHLX) ô tô về việc huy động nguồn lực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Do đó, một số đơn vị ĐTLX, SHLX đã lên phương án về số lượng tài xế và xe để phối hợp cùng các cơ quan chức năng tham gia chống dịch khi TP cần. Hiện nay, dù là các đơn vị trực thuộc nhà nước hay tư nhân nếu được huy động cũng sẽ tham gia hỗ trợ chống dịch khi TP cần. Trước đó nhiều đơn vị vận tải được huy động cũng đã có các đầu mối giám sát để lên phương án điều động xe khi TP cần, việc này đang làm tốt. Sở GTVT TP nên có phương án hỗ trợ các đơn vị này khi họ đồng ý tham gia như đổ xăng dầu định kỳ cho các xe tham gia chống dịch.

Ông LÊ TRUNG TÍNH, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách liên tỉnh

và du lịch TP.HCM

Các trung tâm đào tạo, sát hạch sẵn sàng vào cuộc

Theo Sở GTVT TP, TP.HCM đang trong giai đoạn tập trung cao điểm cho công tác phòng chống dịch COVID-19 nên rất cần sự hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp. Hiện các cơ sở ĐTLX và các trung tâm SHLX ô tô tại địa bàn TP đang có sẵn tài xế, xe để có thể đồng hành với ngành giao thông TP phục vụ công tác chống dịch. Do đó, Sở GTVT đề nghị các đơn vị này báo cáo nguồn lực để sẵn sàng tham gia khi được huy động.

Theo tìm hiểu của PV, ngay khi Sở GTVT TP có văn bản đề nghị, đã có 25/59 cơ sở ĐTLX và 10 trung tâm SHLX đăng ký với 138 tài xế và 28/59 cơ sở huy động được 241 xe tham gia hỗ trợ.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp dạy lái xe Tiến Bộ, cho hay trường đã đăng ký bốn xe tải và bốn thầy giáo để hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa khi TP cần. Theo ông Dũng, người đăng ký tham gia chỉ cần có bằng lái xe hợp lệ và nếu chưa tiêm vaccine sẽ được ưu tiên tiêm ngừa.

“Ngay khi Sở GTVT TP kêu gọi, các trường đã đăng ký để lên phương án chống dịch. Hiện các trường, trung tâm mới chỉ đăng ký và chưa có kế hoạch chi tiết. Chúng tôi cũng chưa biết sẽ sử dụng lực lượng này ra sao, nhiều giáo viên của trung tâm chỉ ở nhà nên có thể tham gia ngay. Chúng tôi không có tiền nhưng có thể giúp sức cùng TP để vượt qua giai đoạn này” - ông Dũng cho hay.



Một số đơn vị đào tạo lái xe, sát hạch lái xe đã lên phương án về số lượng tài xế và xe để phối hợp cùng các cơ quan chức năng tham gia chống dịch khi

TP cần. Ảnh: THY NHUNG

Ông Dũng cũng cho biết thêm, không chỉ tham gia hỗ trợ khi được huy động mà trong thời gian tạm ngưng đào tạo, sát hạch, trường cũng đã thực hiện các chuyến xe cứu trợ thực phẩm cho một số khu vực cách ly, phong tỏa.

Còn theo giám đốc một trung tâm SHLX khác, trước đó trung tâm đã đăng ký bảy giáo viên tham gia hỗ trợ khi TP cần, tuy nhiên đến thời điểm này, do một số người thuộc khu vực phong tỏa nên không thể tham gia, hiện chỉ còn ba giáo viên được huy động.

Lên phương án khi TP cần

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Đình Quang, Trưởng phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP, cho hay: “Hiện Sở GTVT đang lên phương án dự phòng trong trường hợp cần thiết để chủ động hơn khi TP cần”.

Theo ông Quang, việc huy động các cơ sở ĐTLX, trung tâm SHLX tham gia phòng chống dịch có mặt thuận lợi là các cơ sở này hiện có 50 tài xế bằng B2, 22 tài xế bằng C, 39 tài xế bằng D và 26 tài xế bằng E. Trong đó, đa số tài xế đều đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 và 19 tài xế đã tiêm mũi 2, chỉ còn 16 tài xế chưa được tiêm vaccine. Bên cạnh đó, số lượng ô tô cũng chia thành nhiều loại gồm 106 ô tô con, 133 xe tải và hai xe 16 chỗ.

Tuy nhiên, do dịch diễn biến phức tạp và kéo dài nên một số cơ sở đã huy động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại địa phương. Một số cơ sở thuộc lực lượng công an, quân đội đã huy động tối đa nguồn lực về tài xế và xe để phục vụ công tác phòng chống dịch cho ngành nên không còn nguồn lực để tham gia. Bên cạnh đó, do công tác đào tạo, SHLX trên địa bàn TP đã tạm ngưng từ ngày 8-5 nên đa số giáo viên dạy lái xe đã về quê tránh dịch, một số đang trong khu cách ly, phong tỏa. Ngoài ra, một số xe đã hết hạn đăng kiểm nhưng chưa thực hiện đăng kiểm.

“Phòng Quản lý sát hạch sẽ tiếp tục làm việc với các cơ sở ĐTLX, trung tâm SHLX để nắm tình hình, cập nhật số lượng tài xế và xe có thể tham gia phòng chống dịch” - ông Quang nói.