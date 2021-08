Sở GTVT tỉnh Long An đề nghị công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo các trạm, chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người và phương tiện tham gia sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, thu hoạch, thu mua, vận chuyển tiêu thụ nông sản, thủy hải sản... được lưu thông trên địa bàn và liên huyện, thị xã, TP khi đã tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và hướng dẫn nêu trên.

Từ ngày 23-7, đi qua Long An cần biết điều này (PLO)- Sở GTVT tỉnh Long An cho biết từ ngày mai (ngày 23-7), người điều khiển phương tiện qua Long An sẽ không kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2.