Ngày 27-2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết từ ngày 1-3 tới đây, người vi phạm giao thông trên địa bàn TP có thể nộp phạt trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.



Từ 1-3, người vi phạm giao thông tại Hà Nội có thể nộp phạt trực tuyến. Ảnh minh họa: TP

Theo đó, khi phát hiện trường hợp vi phạm, CSGT sẽ lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu người vi phạm cung cấp số điện thoại, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân...

Tiếp đó, CSGT ra quyết định xử phạt, đăng tải lên cổng dịch vụ công Quốc gia, đồng thời gửi mã số cho người vi phạm qua điện thoại. Nhận được mã số, người vi phạm truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html), tiến hành tra cứu và làm theo các bước hướng dẫn để làm các thủ tục nộp phạt online.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, thông thường để nộp phạt, người dân phải đến trụ sở công an làm việc theo lịch hẹn, tiếp đến ra kho bạc nộp tiền, rồi trở lại trụ sở công an làm việc, nhận giấy hẹn. Cuối cùng, đến hết thời gian hẹn, người vi phạm lại đến trụ sở công an nhận lại giấy tờ bị tạm giữ. Với hình thức này, người vi phạm mất ít nhất 4 lần đi lại.

Với hình thức nộp phạt trực tuyến qua cổng dịch vụ công, người dân không phải đi lại, các tài xế tỉnh ngoài cũng không phải đi xa nộp phạt. Người vi phạm chỉ việc ngồi ở nhà tra cứu trên cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn để làm các thủ tục nộp phạt. Đặc biệt, trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc nộp phạt trực tuyến sẽ tránh được việc đi lại, tiếp xúc dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Hiện CSGT Hà Nội chưa triển khai việc lập biên bản điện tử, bởi phụ thuộc vào việc đồng bộ các thông tin của công dân trên cơ sở dữ liệu chung.

Theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, có 9 bước để người dân thực hiện nộp phạt trực tuyến. Trong 9 bước này, người vi phạm phải xử lý thao tác ít nhất 3 bước, các bước còn lại hệ thống và các cơ quan có liên quan sẽ xử lý.