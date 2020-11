Vẫn chưa sửa chữa hư hỏng tại cầu Phú Mỹ

UBND TP.HCM đã yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ khắc phục, sửa chữa hư hỏng khe co giãn tại trụ Pier 7 và trụ neo của công trình cầu Phú Mỹ.

Tuy nhiên, qua công tác theo dõi, Sở GTVT tải nhận thấy hiện nay Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ chưa tiến hành triển khai khắc phục sửa chữa hư hỏng khe co giãn tại trụ Pier 7 và trụ neo của công trình cầu Phú Mỹ tại hiện trường.

Vì vậy, nhằm phòng tránh các sự cố có thể xảy ra, Sở GTVT đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ nhanh chóng triển khai sửa chữa hư hỏng khe co giãn tại trụ Pier 7 và trụ neo của công trình cầu Phú Mỹ. Đồng thời, triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho công trình cầu theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 10-8, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM, Sở GTVT TP đã có báo cáo kiểm tra hư hỏng khe co giãn tại trụ Pier 7 và trụ neo của cầu Phú Mỹ.

Theo kết quả kiểm tra của Trung tâm Quản lý đường bộ, khe co giãn tại trụ Pier 7 có kích thước 11,65 x 0,6 x 0,43m, gồm năm thanh, giữa các thanh có các tấm cao su liên kết để chống nước và đất, cát rớt xuống mũ trụ cầu.

Hiện khe co giãn tại trụ Pier 7 đã bị hư hỏng (gãy) một thanh số 4 hướng quận 7 sang quận 2. Công ty Phú Mỹ đã sử dụng tấm thép có kích thước 6,0 x 2,5 x 0,025 m che lại nhằm duy trì hoạt động khai thác cho các dòng phương tiện lưu thông qua cầu.

Còn khe co giãn tại trụ neo là khe mô đun có kích thước 11,65 x 0,8 x 0,43 m, gồm chín thanh, giữa các thanh có các tấm cao su liên kết để chống nước và đất, cát rớt xuống mũ trụ cầu.

Hiện nay, khe co giãn tại trụ neo cũng bị hư hỏng (gãy) một thanh số 7 hướng quận 7 sang quận 2. Công ty Phú Mỹ đã sử dụng tấm thép có kích thước 6,0x2,5x0,025 m che lại nhằm duy trì hoạt động khai thác cho các xe lưu thông qua cầu.

Tại thời điểm kiểm tra, các bên nhận thấy lượng phương tiện tham gia giao thông trên cầu là rất lớn, đặc biệt là xe tải nặng, xe kéo sơ mi rơ moóc... gây ra nhiều tiếng ồn, rung động mạnh. Trung trâm đã yêu cầu Công ty Phú Mỹ có biện pháp tạm thời trong thời gian chờ sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông.