Vay 13 triệu USD xây nhà máy bơm nước sông Đào làm nước máy

Cho đến chiều 6-8, sau hai năm khởi công, Nhà máy nước Nghi Hoa có công suất 10.000 m3/ngày thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vẫn chưa thể hoạt động. Nhà máy này đã chậm hoàn thành hơn 6 tháng so với kế hoạch đề ra. Hạng mục hồ sâu lắng đang đang thi công dở dang.



Nhà máy nước Nghi Hoa 16 triệu USD chưa thể đi vào hoạt động.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16 triệu USD, trong đó vốn vay từ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) là 13 triệu USD, vốn đối ứng 3 triệu USD.

UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản cam kết sẽ trả nợ thay cho chủ đầu tư trong trường hợp đơn vị này không có khả năng thanh toán.

Ngay khi khởi động dự án, nhiều người lo lắng về tính khả khi khi nguồn vốn vay quá lớn nếu mỗi năm chủ đầu tư là Công ty CP Cấp nước Cửa Lò phải trả lãi khoảng hơn 10 tỉ đồng thì đã gần bằng doanh thu năm 2015.

Thời gian gần đây, nhiều phường Nghi Tân, Nghi Thủy, Thu Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) “phàn nàn” nước máy bị bẩn, trong khi nhà máy mới là Nhà máy nước Nghi Hoa chậm đi vào hoạt động.



Dự án khởi công từ 2017 dự kiến hoàn thành tháng 1-2019, nhưng đến nay vẫn chưa thi công xong.

Một số người cũng lo lắng khi biết Nhà máy nước Nghi Hoa lại bơm hút nước đoạn cuối dòng sông Đào (một nhánh nhỏ hạ nguồn sông Lam), nguy cơ ô nhiễm rất cao. Trong khi đoạn giữa sông Đào thì ngày 5-8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Công ty CP cấp nước Nghệ An chấm dứt ngay việc khai thác nước sông Đào trong sản xuất nước sạch (nước máy).

Như vậy, cùng một con sông Đào, nhưng đoạn giữa sông Đào bị cho là nước ô nhiễm không đảm bảo, còn đoạn cuối sông thì nhà máy 16 triệu USD sắp bơm để sản xuất nước máy bán cho nhân dân dùng.



Hồ chứa nước đang thi công dở dang.

Cán bộ Công ty CP Cấp nước Cửa Lò cho biết: Thời gian qua công ty bơm từ mạch nước ngầm ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về sản xuất nước máy và nước đảm bảo. Người dân phản ánh nước máy có màu vàng, bẩn là do trước đây đường ống UBND các phường lắp bằng ống thép nên khi nước trong ống vơi là trong ống bị hoen rỉ.

Chiều 8-6, ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước Cửa Lò cho biết: “Dự án nhà máy chậm hoàn thành là do giải phóng mặt bằng chậm. Đường ống nước máy đi qua xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc) đã năm lần cưỡng chết và bảo vệ thi công mới làm được, hiện đi qua xã Nghi Thuận chưa thi công xong. Việc giải phóng mặt bằng này do dân, do chính quyền chứ chúng tôi muốn nhanh xong dự án”.



Cán bộ và thợ kỹ thuật đang lắp máy bơm hút thử nước thô từ sông Đào.

Trả lời câu hỏi về việc người dân lo ngại nhà máy bơm lấy nước cuối nguồn sông Đào nước bẩn, ô nhiễm?, ông Luận nói: “Cuối nguồn nhưng mọi vấn đề do công nghệ xử lý chứ có gì đâu. Kể cả nước biển bây giờ chúng tôi xử lý ra nước sạch được, do công nghệ nhé”.



Cuối sông Đào nước cạn và chảy chậm.

Về việc dư luận ở TP Vinh xôn xao bởi thông tin Công ty Cấp nước Nghệ An vào ban đêm lén lút bơm nước sông Đào để sản xuất nước máy, chiều 5-8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu ngừng ngay khai thác nước sông Đào trong sản xuất nước sạch. Theo đó, Công ty Cấp nước Nghệ An phải lấy 100% nguồn nước thô từ sông Lam của Công ty CP Cấp nước Sông Lam để sản xuất nước máy bán cho người dân TP Vinh và vùng phụ cận.