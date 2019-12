Vệt dầu loang đầu nguồn nước sông Lam: Đang phân tích mẫu nước

Ngày 17-12, liên quan đến việc xuất hiện vệt dầu loang đầu nguồn nước sông Lam, ông Hồ Sỹ Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An, cho biết: Chi cục chúng tôi và đại diện UBND thị trấn Nam Đàn, Phòng TN&MT huyện Nam Đàn và Trung tâm Quan trắc và Môi trường tỉnh Nghệ An đã kiểm tra hiện trường và báo cáo nhanh lên UBND tỉnh Nghệ An.



Vệt dầu loang từng xuất hiện trên sông Lam (đoạn qua thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

“Khi chúng tôi lên kiểm tra (ngày 14-12) thì không thấy xuất hiện vệt dầu trên sông Lam. Ngày hôm sau, Phòng TN&MT huyện Nam Đàn đã kiểm tra và báo cáo không có vệt dầu trên mặt nước. Tuy nhiên, chúng tôi đã lấy mẫu nước trong bể bơm nước thô của Công ty CP Cấp nước sông Lam nhưng hiện chưa có kết quả phân tích mẫu nước đó”.

Ông Dũng nhận định: “Việc xuất hiện váng dầu có thể do sự cố ngẫu nhiên hoặc có yếu tố phá hoại, chơi nhau. Nếu yếu tố ngẫu nhiên có thể do nước rò rỉ vào trong tàu, thuyền rồi họ múc nước ra ngoài có váng dầu, dầu đó không tan trong nước nhưng nước trôi chảy liên tục không còn lưu lại hiện trường. Thực tế không có phương tiện nào gây ra tràn dầu trên sông Lam”.

Chiều 17-12, ông Nguyễn Thế Tiến, Giám đốc Công ty CP cấp nước sông Lam (bơm nước thô sông Lam) và phía Công ty CP Cấp nước Nghệ An (mua nước thô sông Lam để sản xuất ra nước máy), đều khẳng định: Vệt dầu cách hố thu bơm nước sông Lam 25-30 m và không ảnh hưởng gì đến nguồn nước thô để sản xuất ra nước máy. Cho đến hiện nay không còn có hiện tượng váng dầu trên sông Lam nữa.

Trước đó, từ sáng 13-12, cơ quan chức năng và người dân cũng phát hiện có vệt dầu mazut loang rộng trên mặt nước sông Lam (đoạn qua thị trấn Nam Đàn) có mùi hôi. Những vệt dầu này khá đậm đặc, chảy xuôi về hạ nguồn, nơi cung cấp nước thô để sản xuất nước máy cung cấp cho bà con nhân dân thị trấn Nam Đàn, TP Vinh, huyện Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò... Người dân thị trấn Nam Đàn, TP Vinh và vùng phụ cận quan tâm lo lắng cho chất lượng nước máy dùng ăn uống.

Trước tình hình trên, Công ty CP Cấp nước Nghệ An đã chỉ đạo Trạm cấp nước máy Nam Đàn dừng việc hút nước sông Lam (để sản xuất nước máy) từ 11 giờ 15 phút đến 13 giờ 25 phút. Phía Công ty CP Cấp nước Nghệ An đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Nam Đàn, Công an thị trấn Nam Đàn chính quyền địa phương.

Đến trưa 14-12, trên sông Lam (đoạn gần ba ra Nam Đàn và cầu Nam Đàn) - chảy qua thị trấn Nam Đàn lại tiếp tục xuất hiện những vệt dầu loang.