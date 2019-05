Vì sao nhiều dự án chống ngập ở TP.HCM còn chậm?

Báo cáo với Đoàn giám sát HĐND TP.HCM về tiến độ và hiệu quả các công trình chống ngập trên địa bàn TP.HCM chiều 28-5, ông Nguyễn Văn Trực, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Sở hiện có bốn nhóm dự án được UBND TP giao thẩm định và phê duyệt.



Ông Nguyễn Văn Trực, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo với đoàn giám sát. Ảnh: NC

Bốn nhóm dự án bao gồm: Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Công ty Trung Nam BT 1547 làm chủ đầu tư.

Dự án Bờ tả sông Sài Gòn từ rạch cầu Ngang đến khu đô thị mới Thủ Thiêm do ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư. Các dự án do Công ty TNHH MTV quản lý Khai thác Dịch vụ thủy lợi làm chủ đầu tư. Cuối cùng là các dự án do Ban quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp làm chủ đầu tư. Cả bốn dự án này đều gặp vướng mắc lớn là vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng còn chậm.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra một số kiến nghị. Theo đó các dự án chậm chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng, không thể triển khai thi công đồng bộ, đồng thời không thể giải ngân kinh phí cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất theo kế hoạch đề ra, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công xây dựng công trình, tránh tình trạng kéo dài, gây phát sinh kinh phí do trượt giá vật tư, thay đổi chính sách tiền lương;

Đồng thời, Sở cũng kiến nghị các cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra, có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Sài Gòn để hạn chế sạt lở theo chỉ đạo của UBND TP;….

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bà Nguyễn Thị Lệ, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án. Chỗ nào vướng mắc, Sở phải kiến nghị ai thực hiện, thực hiện khi nào chứ không để việc vướng mặt bằng gây ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.