Vietbank tham gia thí điểm thanh toán tự động trên xe buýt

Với vai trò ngân hàng thực hiện thanh toán bù trừ, Vietbank tham gia chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xe buýt và thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM.



Sáng 8-3, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã tổ chức sự kiện công bố triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xe buýt và thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM.



Lễ công bố Triển khai thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM.



Vietbank và Công ty Zion là 2 đơn vị được chọn thực hiện thí điểm triển khai vé xe buýt thông minh ứng dụng công nghệ cao. Vietbank sẽ tham gia tích hợp công nghệ thẻ ngân hàng chip chuẩn EMV, chuẩn dùng trong quy trình mở (open loop) – được xây dựng và quản lý bởi các công ty dịch vụ tài chính thanh toán hàng đầu thế giới: Visa Inc, JCB International, American Express, Mastercard, China UnionPay và Discover Financial. Chuẩn EMV có tính năng bảo mật cao hơn rất nhiều so với thẻ từ, liên thông được với loại hình giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt nhanh… và có thể dùng mở rộng cho nhiều mục đích thanh toán khác. Đây là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới và được ứng dụng cho hoạt động giao thông công cộng tại các nước phát triển như Anh, Singapore.

Nhằm thực hiện “Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020”, TP.HCM đã xây dựng các nội dung tập trung các nguồn lực để phát triển, hiện đại hóa công tác quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư và lắp đặt hệ thống trang thiết bị giám sát điều hành, triển khai ứng dụng vé thông minh trong vận tải hành khách công cộng trước năm 2020.

Bàn tư vấn đăng ký thẻ vé điện tử của Vietbank thu hút đông đảo hành khách tham gia



UBND TP.HCM chỉ đạo “Sở Giao thông vận tải đề xuất 01 đối tác để làm thí điểm thanh toán điện tử bằng công nghệ mới nhiều chức năng thanh toán và sẵn sàng tích hợp, mở rộng trong tương lai”. Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng làm việc với một số công ty, ngân hàng có quan tâm thí điểm đầu tư hệ thống thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Đến nay hệ thống đã hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật, phương án tổ chức và thủ tục dịch vụ thu hộ các doanh nghiệp vận tải xe buýt, đủ điều kiện vận hành thí điểm trên hệ thống xe buýt TP.HCM và Sở Giao thông vận tải đã chính thức lựa chọn Ngân hàng Vietbank và Công ty Zion là đơn vị phối hợp thực hiện thí điểm không sử dụng vốn ngân sách cho hoạt động này.

Vietbank sẽ đầu tư thực hiện thí điểm trên 07 tuyến xe buýt mã số 10; 18; 28; 45; 54; 91; 150 với khoảng 139 phương tiện, thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 7 năm 2019. Theo kế hoạch phát triển dự kiến, sau giai đoạn thí điểm 1 năm, Sở giao thông vận tải sẽ mở rộng thí điểm cho các tuyến xe buýt còn lại, liên thông với hệ thống thanh toán của tuyến đường sắt đô thị số 1, xe buýt nhanh, buýt đường thủy, mở rộng thiết bị đầu đọc để nhận biết thẻ ngân hàng EMV.

Việc thí điểm hệ thống thanh toán tự động bắt đầu thực hiện từ hôm nay. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cùng với các đối tác là Vietbank, Zion và các đơn vị chức năng liên quan sẽ phối hợp để triển khai hệ thống thanh toán tự động trong giai đoạn thí điểm này. Đây sẽ là bước đánh dấu cho sự phát triển của ngành Giao thông công cộng bằng xe buýt, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút người dân tham gia sử dụng vận tải hành khách công cộng với mục tiêu phục vụ người dân thành phố ngày càng tốt hơn, góp phần kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.