VietJet chính thức lên tiếng về đội tàu bay khai thác

VietJet cho biết, hiện tại VietJet đang khai thác dòng máy bay Airbus A320 mới, tuổi bình quân 2,82 năm, bao gồm thế hệ mới nhất là A320-A321neo.





VietJet hoạt động theo chuẩn mực quốc tế cao nhất, cụ thể là tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của nhà chức trách hàng không châu Âu (EASA), nhà chức trách hàng không Mỹ (FAA) và Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) trong đó bao gồm cả việc phê chuẩn tàu bay khai thác.



Theo chuẩn mực ngành hàng không thế giới, tất cả các tàu bay của 2 nhà sản xuất máy bay lớn nhất Airbus và Boeing đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định cao nhất và được phê chuẩn bởi EASA hoặc FAA mới được cung cấp và khai thác tại thị trường. Nhiều thập kỷ qua, cả 2 nhà sản xuất đều cung cấp những tàu bay có độ tin cậy an toàn cao. VietJet luôn đặt an toàn của hành khách lên hàng đầu. Hiện nay VietJet đang theo dõi sát sao vụ việc tàu Boeing 737 MAX và sẽ có các quyết định về việc khai thác dòng máy bay này sau khi có các kết luận chính thức và hướng dẫn từ các cơ quan chức trách hàng không thế giới và Cục hàng không Việt Nam (CAAV), đảm bảo phát triển đội tàu hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn cao nhất. VietJet luôn chủ động về đội tàu bay khai thác và mọi kế hoạch kinh doanh vận tải hành khách hoàn toàn không thay đổi.