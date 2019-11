Vietjet: ‘Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới’

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet tiếp tục được bình chọn là “Hãng Hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất Thế giới” (Best Ultra Low-Cost Airline 2020) do trang đánh giá an toàn và sản phẩm hàng không hàng đầu thế giới AirlineRatings.com công bố.





Đây là năm thứ ba liên tiếp Vietjet được vinh danh trong khuôn khổ Giải thưởng tôn vinh các hãng hàng không hàng đầu thế giới của AirlineRating “Airline Excellence Awards”.





Theo đánh giá của AirlineRating, Vietjet đã nhanh chóng phát triển mạng bay rộng khắp, mở ra cơ hội đi lại bằng đường hàng không cho tất cả mọi người, trong đó có những người đi máy bay lần đầu với chi phí thấp nhất và đoàn bay tuyệt vời nhất trên thế giới. Hãng đã tạo nên những xu hướng mang tính cách mạng trong ngành hàng không trong khu vực châu Á.

Ông Geoffrey Thomas, Tổng biên tập của Airlineratings.com, nhấn mạnh: “Vietjet có đội ngũ phi công và tiếp viên tuyệt vời cùng với chính sách giá vé tiết kiệm và linh hoạt. Hãng cũng đã rất thành công trong các chiến lược quảng bá với nhiều hoạt động vui nhộn, độc đáo giúp cho hàng triệu người tiếp cận với phương tiện đi lại bằng đường hàng không.”





Trước đó, Vietjet cũng được AirlineRatings xếp hạng an toàn hàng không 7 sao, mức cao nhất thế giới. Hãng là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA từ năm 2015. Vietjet cũng lọt top 50 hãng hàng không toàn cầu về hoạt động và sức khoẻ tài chính năm 2018 và 2019, theo tạp chí Airfinance Journal và là hãng hàng không chi phí thấp dẫn đầu tại Châu Á-Thái Bình Dương năm 2019 do Trung tâm hàng không châu Á - Thái Bình Dương (CAPA) bình chọn.

Giải thưởng tôn vinh các hãng hàng không hàng đầu thế giới của AirlineRating “Airline Excellence Awards” được tổ chức thường niên từ năm 2013 nhằm tôn vinh các hãng hàng không tốt nhất trên thế giới do hội đồng gồm 7 biên tập viên nổi tiếng trong ngành hàng không chọn dựa trên kết quả đánh giá an toàn của các chuyên gia và cơ quan chức năng về độ tuổi của đội bay, lợi nhuận từ vận chuyển hành khách, tỉ lệ đầu tư, sản phẩm cung cấp và chất lượng của nhân viên phục vụ. Một số các hãng hàng không lớn khác trên thế giới được vinh danh năm nay bao gồm Air New Zealand, Singapore Airlines, Qatar Airways, Qantas, Cathay Pacific, Virgin Australia, Emirates…