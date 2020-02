Vietjet khai thác bình thường đường bay Đài Loan, Hồng Kông

Tuy nhiên, tất cả các đường bay quốc tế khác, kể cả đường bay đến Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) vẫn khai thác bình thường.



Đội tàu bay hiện đại của Vietjet



Theo đó, hãng Vietjet đã và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, y tế, cảng hàng không... chủ động thực hiện các quy trình khai thác theo chuẩn mực quốc tế cao nhất, tuân thủ các khuyến cáo của IATA, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nhà chức trách trong công tác kiểm soát dịch viêm phổi cấp do virus Corona, đảm bảo an toàn cao nhất cho tổ bay và hành khách.