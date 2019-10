Vietnam Airlines lên tiếng máy bay hạ cánh hai lần ở Đà Nẵng

Ngày 15-10, mạng xã hội lan truyền thông tin máy bay Vietnam Airlines hai lần hạ cánh chạm đường băng sân bay Đà Nẵng rồi lại phải bay lên.

Theo dõi lộ trình khởi hành từ Flightrada24 cho thấy chuyến bay VN138 của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Đà Nẵng dự kiến khởi hành lúc 17 giờ 20 nhưng thực tế khởi hành lúc 18 giờ 51 phút. Cuối hành trình, máy bay đã chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Phú Bài (Huế).

Liên quan đến thông tin nói trên, chiều 15-10, Vietnam Airlines cho biết chuyến bay VN138 khai thác bằng máy bay Airbus A321 cất cánh từ TP.HCM lúc 18 giờ 35 phút và dự kiến hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 19 giờ 56 phút cùng ngày. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu ở sân bay Đà Nẵng nên sau khi máy bay hạ độ cao, tiếp cận để hạ cánh hai lần nhưng không thành công.



Hành trình của chuyến bay VN138 khởi hành từ TP.HCM đi Đà Nẵng theo dõi từ Flightrada24.

Do đó, tổ lái quyết định chuyển hướng và đáp xuống sân bay Phú Bài lúc 20 giờ 36 phút, chờ thời tiết tại Đà Nẵng đảm bảo an toàn khai thác. Tại đây, máy bay đã được tiếp thêm nhiên liệu, cất cánh trở lại lúc 21 giờ 32 phút và hạ cánh an toàn tại Đà Nẵng lúc 22 giờ 3 phút.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay luôn được hãng đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo an toàn hàng không, tổ lái chuyến bay đã tuân thủ chặt chẽ quy trình khai thác, nhanh chóng chuyển hướng máy bay hạ cánh tại sân bay dự bị khi không thể hạ cánh tại sân bay chính thức theo kế hoạch.

Cùng ngày, hành khách đi trên chuyến bay VJ214 của Vietjet phản ánh lịch khởi hành từ TP.HCM đi Vinh lúc 9 giờ 10 nhưng không hạ cánh ở sân bay Vinh (Nghệ An) mà phải bay vòng ra sân bay Nội Bài rồi quay trở lại.



Theo dõi hành trình của chuyến bay này từ Flightrada24, cho thấy chuyến bay này dự kiến khởi hành lúc 9 giờ 10 phút nhưng thực tế 9 giờ 58 mới khởi hành. Tuy nhiên, chuyến bay này đã chuyển hướng đến sân bay Nội Bài, sau đó quay lạ sân bay Vinh.

Đại diện VNA lý giải vì lý do thời tiết, mưa to nên máy bay không thể hạ cánh tại sân bay Vinh như kế hoạch, buộc phải vòng ra Nội Bài, chờ thời tiết ổn định mới quay lại Vinh.