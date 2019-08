Vụ bơm nước sông ô nhiễm làm nước máy: Ngừng lấy từ sông Đào

Chiều 2-8, ông Hòa Văn Hải, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Nghệ An cho biết, từ ngày 2-8 công ty đã ngừng bơm hút nước sông Đào để sản xuất nước sạch (nước máy) cung cấp cho người dân.

“Chúng tôi ngừng bơm nước sông Đào để dọn hồ và sửa chữa hạng mục ở nhà máy nước Cầu Bạch. Hiện công ty lấy 100% nước sông Lam của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam cung cấp để sản xuất nước máy”, ông Hải nói.

Trong công văn Công ty CP Cấp nước Nghệ An gửi Công ty Sông Lam nêu: “Đề nghị Công ty Sông Lam phối hợp và thực hiện cung cấp đầy đủ nước thô đảm bảo chất lượng cho nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh liên tục 24 giờ mỗi ngày”.



Trạm bơm ở Cầu Mượu của Công ty CP Cấp nước Nghệ An để lấy nước sông Đào.

Hiện UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa phân xử được vụ việc buộc Công ty Cấp nước Nghệ An mua toàn bộ nước thô bơm từ sông Lam hay cho bơm cả nước sông Đào (một nhánh hạ nguồn của sông Lam bị cho là đang ô nhiễm) để sản xuất nước sạch bán cho dân.



Trước sự lo lắng của người dân về chất lượng nước máy, Tỉnh ủy Nghệ An đã giao UBND tỉnh có câu trả lời trước ngày 15-8.



Đường ống hút nước sông Lam của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam chạy trên sông Đào.

Cạnh đó, một điều khiến người dân bức xúc là họ chưa được trả lại số tiền chệnh lệch giá nước khi công ty cấp nước Nghệ An thay đổi nguồn nước thô đầu vào.

Cụ thể, hiện nay công ty Sông Lam đang độc quyền bơm hút nước từ sông Lam, bán nước thô với giá 1.950 đồng/m3 cho Công ty Cấp nước Nghệ An - cũng là công ty độc quyền sản xuất bán nước máy cho người dân TP Vinh và vùng phụ cận. Tuy nhiên, thời gian sau này, công ty cấp nước Nghệ An không mua 100% nước của sông Lam nữa mà tự bơm thêm nước sông Đào để sản xuất nước máy. Việc bơm nước sông Đào đã hạ giá thành nước thô xuống khoảng 1.000 đồng/m3 nhưng Công ty Nghệ An vẫn chưa trả lại tiền chênh lệch cho người dân.