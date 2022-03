Chiều 1-3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Quang Bửu; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam; TP Hội An chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ lật ca nô chở khách du lịch ở biển Cửa Đại (TP Hội An) khiến 17 người chết.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Thượng tá Võ Văn Minh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã xác định nguyên nhân ban đầu.



Thượng tá Võ Văn Minh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: THANH NHẬT

Theo thượng tá Minh, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phương tiện và làm việc với các cơ quan chức năng trong việc điều hành tổ chức cho ca nô xuất bến.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đã kiểm tra các giấy tờ liên quan. Kết quả kiểm tra cho thấy tất cả đều được cơ quan chức năng cấp phép đầy đủ.

“Làm việc với thuyền trưởng, thuyền viên cũng như 12 hành khách, họ khai trước và sau khi tàu xuống bến đều được Trạm Kiểm soát Biên phòng Cù Lao Chàm, Cửa Đại kiểm tra chặt chẽ. Trên đường về, tất cả thuyền viên và những người khác khai nhận do sóng to gió lớn đập vào mạn thuyền bên trái gây vỡ, nước tràn vào lật” - thượng tá Minh nói.



Chiếc ca nô bị vỡ. Ảnh: THANH NHẬT

Kết luận buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, đây là sự cố vô cùng đau đớn, không thể bù đắp. “Nỗi đau này không chỉ của gia đình các nạn nhân mà là nỗi đau của tất cả chúng ta” - ông Thanh nói.

Chủ tịch Quảng Nam cho hay, vụ việc đã để lại bài học vô cùng sâu sắc cho tất cả các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác quản lý tàu thuyền trên sông, biển.