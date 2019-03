Vụ phi công làm sai huấn lệnh: Sẽ xử phạt hành chính

“Gần đây có nhiều sự cố máy bay do lỗi của phi công. Đặc biệt, tối 26-3, phi công hãng Vietjet Air làm không đúng huấn lệnh của kiểm soát không lưu khi hạ cánh xuống sân bay Vinh (Nghệ An). Ngành hàng không đánh giá như thế nào về chất lượng phi công hiện nay?”. Đây là một trong những câu hỏi được đưa ra tại buổi họp báo do Bộ GTVT tổ chức, diễn ra chiều 28-3.

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho rằng sau khi nhận được thông tin trên, đơn vị đã yêu cầu báo cáo. Theo đó, tổ bay đã nhận khuyết điểm. Hiện Cục Hàng không Việt Nam đang tiếp tục tiến hành xác minh, khi xác minh xong sẽ thực hiện biện pháp xử phạt hành chính. Nhưng trước mắt, chúng tôi đã tạm đình chỉ tổ bay trên của Vietjet Air.



Thời gian qua nhiều sự cố hàng không. Ảnh: VIẾT LONG

“Đây là hai phi công nước ngoài. Phi công lái chính quốc tịch Mỹ có 10.600 giờ, phi công lái phụ quốc tịch Anh và có 6.311 giờ. Như vậy hai phi công có kinh nghiệm…”, ông Thắng nói.



Trước đó, tối 26-3, khi máy bay Vietnam Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Vinh thì đồng thời máy bay của Vietjet Air di chuyển ra đường băng. Tình huống này khiến máy bay Vietnam Airlines không thể đáp xuống, phải bay vòng để hạ cánh lần 2, chậm 17 phút so với lịch trình.