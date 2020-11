Vũng Tàu: Tạo App điện thoại để nhận, gửi thông tin cho dân

Ngày 26-11, theo tin từ UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), địa phương này trong tháng 12-2020 sẽ bắt đầu triển khai Trung tâm Điều hành đô thị thông minh cùng với thí điểm phần mềm ứng dụng VUNGTAUIOC trên điện thoại thông minh Smartphone.

Mục đích của việc thí điểm trên là nhằm cung cấp thông tin cho người dân, tiếp nhận các phản ánh của người dân tới chính quyền về nhiều lĩnh vực. Đây là một trong số các nội dung thuộc đề án đô thị thông minh mà Vũng Tàu là thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu...

Theo kế hoạch triển khai thí điểm xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Vũng Tàu, Giai đoạn 1 (2020- Quý 1-2021) sẽ thí điểm xây dựng trung tâm điều hành (IOC); thí điểm một số dịch vụ thuộc lĩnh vực: Du lịch, hành chính công và Y tế.

Cụ thể: Xây dựng phần mềm Quản lý lưu trú (Thí điểm tại 20 cơ sở lưu trú trên địa bàn; Cấp tài khoản quản trị phân cấp cho công an để quản lý; phản ánh hiện trường (Tiếp nhận và xử lý các phản ánh liên quan đến các lĩnh vực an toàn giao thông, an ninh trật tự; trật tự xây dựng; giá cả thị trường; văn hóa, du lịch; vệ sinh an toàn thực phẩm; môi trường, trật tự đô thị)...

Hệ thống IOC cũng có ứng dụng bốc số trực tuyến (Công dân, tổ chức có thể đăng ký số trực tuyến, hệ thống thông báo đến công dân số thứ tự và thời gian đến quầy của bộ phận một cửa để thực hiện giao dịch trực tuyến).

IOC cũng sử dụng hệ thống tin nhắn chào mừng khách du lịch, tích hợp phần mềm một cửa tập trung, nâng cấp Trang Thông tin du lịch Vũng Tàu và hiện thị báo cáo ngành Y tế (báo cáo thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19, thống kê liên thông số lượng nhà thuốc, kiểm soát thuốc kê đơn, quản lý chứng chỉ hành nghề).



Hướng dẫn cài đặt trên điện thoại sử dụng phần mềm IOS

Giai đoạn 2 (Quý 2-2021-2022) triển khai thí điểm một số dịch vụ đô thị thông minh thuộc lĩnh vực: Quản lý đô thị (Quản lý về số liệu chung cư, nhà ở; tích hợp phần mềm quan lý cung cấp thông tin quy hoạch, cấp phép xây dựng, bản đồ số GIS...), Tài nguyên môi trường (Tích hợp phần mềm Vilis.

IOC sẽ tích hợp phần mềm quản lý quy hoạch đất đai, quy hoạch kiến trúc xây dựng, dữ liệu lớp giao thông , thông tin giá đất)…

Giai đoạn này TP cũng sẽ nâng cấp IOC, mở rộng các tiện ích, bổ sung các tính năng của dịch vụ đã triển khai giai đoạn 1.



Hướng dẫn cài đặt trên điện thoại sử dụng phần mềm Android

Theo TP Vũng Tàu, trên cơ sở triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, tháng 9-2019, Thường trực Thành ủy Vũng Tàu có kết luận về việc triển khai thí điểm một số dịch vụ đô thị thông minh tại TP Vũng Tàu.

Cụ thể, phạm vi của đề án tập trung vào các lĩnh vực: Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành (IOC); trang bị hệ thống Camera giám sát điều hành giao thông, giám sát an ninh; hệ thống Wifi công cộng; du lịch thông minh với ứng dụng tích hợp quản lý khách tại các cơ sở lưu trú; ứng dụng tương tác với người dân phản ánh hiện trường.

Tiếp đó, tháng 12-2019, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 112/NQ-HĐND về “Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2020 – 2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”.

Từ cơ sở này, UBND TP Vũng Tàu đã lên kế hoạch để triển khai. Trước hết là đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm điều hành Đô thị Thông minh TP Vũng Tàu.

Dự án này được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel quan tâm, đề xuất tham gia tài trợ nhiều hạng mục. Đề xuất của phía Viettel được Thành ủy Vũng Tàu đồng ý. Trong đó sử dụng hội trường Thành ủy số 45 Ba Cu để xây dựng thành Trung tâm điều hành…