Long An, Tây Ninh không cấp QR Code cho xe chở công nhân, chuyên gia Đại diện Sở GTVT tỉnh Long An cho biết hiện nay tỉnh Long An không cấp QR Code cho xe vận chuyển công nhân, chuyên gia. Nguyên nhân là hiện nay tỉnh Long An đã yêu cầu các công ty thực hiện “ba tại chỗ”, do đó các công nhân và chuyên gia buộc phải ở tại chỗ làm. Đối với những công ty không đạt “ba tại chỗ” thì từ ngày 13-7 đã phải ngưng hoạt động. Tương tự, ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh, cho biết hiện nay tỉnh không cấp QR Code theo đối tượng này nữa. Tuy nhiên, Sở GTVT tỉnh Tây Ninh sẽ cấp giấy đi lại theo mẫu của sở, theo nhu cầu vận chuyển nếu các xe thực sự cần thiết. Ông Tài cho biết hiện nay nhóm đối tượng này rất ít và Tây Ninh cũng đã cấp một số giấy vận chuyển cho những đơn vị này. Giấy vận chuyển này yêu cầu các xe phải đi đúng lộ trình đã đăng ký với sở, đảm bảo phòng chống dịch.