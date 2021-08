Vừa qua, khi các tỉnh, TP thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 thì các phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa thiết yếu muốn hoạt động phải được cấp thẻ giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên các luồng xanh vận tải (giấy nhận diện phương tiện có mã QR). Tuy nhiên, đến nay nhiều người dân, đơn vị vẫn còn lúng túng trong việc xin cấp giấy nhận diện này.



Nhiều người dân, đơn vị vẫn còn lúng túng trong việc xin cấp giấy nhận diện phương tiện. Ảnh: ĐÀO TRANG

Trả lại hồ sơ vì khác tỉnh



Anh Nguyễn Văn Điệp (ngụ An Tây, Bến Cát, Bình Dương) cho biết công ty anh có phương tiện chở suất ăn công nghiệp cho các công ty tại khu vực Bến Cát. Mới đây, khi anh xin cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR qua cổng thông tin luongxanh.drvn.gov.vn thì nhận được email phản hồi của Sở GTVT tỉnh Bình Dương thông báo không được phép dù hồ sơ anh đã cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

Lý do Sở GTVT tỉnh Bình Dương đưa ra là do phương tiện của anh Điệp đăng ký tại địa phương khác và đề nghị chủ phương tiện liên hệ Sở GTVT tỉnh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện để xin cấp giấy nhận diện. Như vậy, cổng thông tin luongxanh.drvn.gov.vn của Sở GTVT tỉnh Bình Dương chỉ cấp giấy nhận diện theo địa bàn tỉnh và không hỗ trợ cấp cho các địa phương khác.

“Xe của tôi được cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện ở Lâm Đồng nhưng hoạt động trong khu vực Bình Dương. Khi xin cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR, tôi đã đăng ký lộ trình cụ thể tại Bình Dương nhưng được hướng dẫn về đăng ký tại Lâm Đồng thì có hợp lý không?” - anh Điệp băn khoăn.

Theo ghi nhận của PV, không riêng trường hợp của anh Điệp mà còn rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị vận tải còn loay hoay với các thủ tục cấp giấy nhận diện phương tiện. Bên cạnh đó cũng có nhiều đơn vị không nắm thông tin hoặc không biết nơi nào sẽ cấp cho các đơn vị vận tải.

Tùy từng địa phương

Trao đổi với PV, Sở GTVT TP.HCM cho biết đến nay, sở đã cấp hơn 120.000 giấy nhận diện phương tiện có mã QR. Trong đó, cấp 74.100 giấy cho 100 đơn vị từ phần mềm của Sở GTVT và phê duyệt 46.395 giấy qua phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Hiện nay, Sở GTVT TP tiếp tục cấp giấy nhận diện đối với các loại phương tiện vận chuyển hàng hóa (hàng thiết yếu, phục vụ sản xuất, kinh doanh, phục vụ xuất nhập khẩu) lưu thông đi đến và trên địa bàn TP.HCM thông qua phần mềm luongxanh.drvn.gov.vn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và được thông qua các cơ quan, đơn vị đầu mối.

Tại Tây Ninh, ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở GTVT tỉnh, cho biết thông qua cổng thông tin luongxanh.drvn.gov.vn, các sở GTVT có thể cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR cho các doanh nghiệp vận tải đăng ký ở địa phương. Đồng thời, Sở GTVT tỉnh đó có thể cấp cho các doanh nghiệp có hành trình đi qua và doanh nghiệp vận tải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ông Tài chia sẻ trường hợp doanh nghiệp vận tải đăng ký giấy nhận diện ở Bình Dương và có lộ trình đi qua Bình Dương thì vẫn có thể xin cấp được. Thủ tục xin cấp cần có hồ sơ đăng kiểm, hồ sơ xin cấp, thông tin tài xế, giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 và cần xác định luồng tuyến di chuyển trước khi đăng ký.

Còn tại Long An, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Long An cho biết hiện tỉnh chỉ cấp giấy nhận diện cho những xe Sở GTVT tỉnh Long An quản lý. Cụ thể là những xe Sở GTVT tỉnh đã cấp phù hiệu (xe do Sở GTVT tỉnh đang quản lý khác với xe đăng ký ở địa phương).

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 19-8, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định các doanh nghiệp vận tải có thể gửi xin cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR cho Sở GTVT nơi đến hoặc nơi mình đăng ký để thuận tiện cho việc đăng ký. Tuy nhiên, hiện nay các địa phương đang bị quá tải, người dân gặp khó chỗ nào cần liên hệ với đường dây nóng để kiểm tra lại. Nguyên tắc, các doanh nghiệp vận tải có thể xin cấp giấy thông qua nơi đăng ký và địa phương là điểm đến của hành trình.•