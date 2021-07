Chiều 2-7, tại chốt kiểm soát y tế của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đặt tại Quốc lộ 51 (thuộc phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ), hướng từ Đồng Nai về Vũng Tàu ghi nhận lượng người, phương tiện dừng để khai báo y tế tăng so với ngày thường.



Từ khoảng thời gian 15 giờ đến 17 giờ có gần 300 ô tô các loại gồm xe cá nhân cho đến loại xe 16 chỗ dừng xếp hàng tạ chốt để khai báo y tế. Hơn 500 người đã vào chốt xếp hàng chờ khai báo.



Khai báo y tế tại chốt kiểm tra Quốc lộ 51 chiều 2-7. Ảnh-LM

Trong đó, cao điểm từ 16 giờ đến 16 giờ 30 phút chiều, lượng phương tiện dừng thực hiện khai báo y tế đông nhất, xếp thành hai hàng dài dưới lòng đường trước khu vực chốt để chờ khai báo.

Các lực lượng tại chốt gồm CSGT, thanh tra giao thông, dân quân tự vệ phải liên tục điều phối và tăng cường thêm bàn khai báo y tế nhằm thực hiện giãn cách, tránh ùn ứ.



Lực lượng CSGT, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tại chốt Quốc lộ 51 cho hay, có thể do ngày cuối tuần, người dân làm việc từ các tỉnh, thành lân cận về Bà Rịa- Vũng Tàu nghỉ ngơi, cộng thêm giờ tan tầm có thêm xe đưa đón công nhân nên nhìn sơ bộ lượng phương tiện có tăng hơn so với ngày thường...



Xe về Bà Rịa- Vũng Tàu chiều 2-7. Ảnh-LM

Thông tin khai báo y tế được nhân viên y tế tiếp nhận kiểm tra kỹ lưỡng, trong đó số điện thoại, nơi khởi hành của hành khách được rà soát chặt chẽ.



Trong khoảng từ 15 đến 17 giờ, lực lượng y tế đã yêu cầu 50 người, xe đến từ các vùng giãn cách, có dịch ở Bình Dương và TP HCM phải quay đầu xe về để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, lực lượng CSGT chốt tại Quốc lộ 51 cho hay tỉnh có chỉ đạo người ngoài vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm kết quả âm tính COVID-19.