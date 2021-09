Đề xuất không xử phạt xe quá hạn đăng kiểm Cục Đăng kiểm vừa đề xuất Bộ GTVT có văn bản đề nghị Bộ Công an chỉ đạo CSGT và Sở GTVT chỉ đạo thanh tra giao thông không xử phạt ô tô quá hạn đăng kiểm tại các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Cụ thể, các lực lượng chức năng trên cần tạo điều kiện cho các xe hết hạn đăng kiểm nhưng vì dịch COVID-19 chưa đi đăng kiểm, được phép di chuyển đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định. Trước đó, Sở GTVT TP cũng có văn bản đề nghị công an, Thanh tra Sở GTVT, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tạm thời không xử lý người điều khiển, chủ xe lái xe đến các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn TP khi đã hết hoặc sắp hết hạn kiểm định. Theo quy định tại Nghị định 100/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, phạt 2-3 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới một tháng. Mức phạt tăng lên 4-6 triệu đồng đối với xe hết hạn từ một tháng trở lên.