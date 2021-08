Để triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đôi dài hơn 7 km từ cầu Lạng Am đến cầu Nhận Mục (huyện Vĩnh Bảo) do TP Hải Phòng đầu tư, ngày 12-10-2017, UBND huyện Vĩnh Bảo ra thông báo thu hồi đất đối với các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng. Tiếp đó, ngày 5-6-2018, UBND huyện ra quyết định thu hồi đất của các hộ dân bị thu hồi, trong đó có hơn 100 hộ dân thuộc diện phải xem xét tái định cư (TĐC).



Xét giao đất rồi bị loại

Sau hơn một năm thu hồi đất, tháng 10-2019, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ TĐC huyện Vĩnh Bảo mới họp xét TĐC, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân bị thu hồi đất ở. Ngày 23-10-2019, UBND huyện Vĩnh Bảo ra quyết định phê duyệt phương án tổng thể giao đất TĐC, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 106 hộ đã được xét.

Tuy nhiên, hai tháng sau, ngày 24-12-2019, UBND huyện Vĩnh Bảo lại ra quyết định phê duyệt phương án giao đất TĐC (đợt 2), điều chỉnh và loại ra năm trường hợp đã được phê duyệt, bổ sung hai trường hợp khác. Đến ngày 8-4-2020, huyện lại ra quyết định phê duyệt phương án TĐC, giao đất có thu tiền sử dụng cho 103 hộ dân gồm 51 hộ TĐC, 52 hộ giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đây là phương án “chốt hạ” đối với dự án này.

Theo bà Khổng Thị Tuyên (trú xã Liên Am), gia đình bà bị thu hồi toàn bộ 108 m² đất ở và được xét giao một lô đất có thu tiền sử dụng đất tại khu TĐC xã Liên Am nhưng cuối cùng bị loại ra khỏi danh sách được giao đất. Ngày 14-5-2020, bà Tuyên đã gửi đơn khiếu nại UBND huyện Vĩnh Bảo, yêu cầu xem xét giải quyết quyền lợi. Một hộ khác là ông Vũ Văn Tiệp (cùng trú xã Liên Am) cũng khiếu nại vì bị loại ra khỏi danh sách giao đất.

Tuy nhiên, cuối năm 2020, UBND huyện Vĩnh Bảo ra quyết định giải quyết khiếu nại đã bác yêu cầu được giao đất của hộ bà Tuyên và ông Tiệp, với lý do cơ quan chức năng làm thủ tục tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đảm bảo đúng quy định.



Khu tái định cư xã Liên Am mà hộ bà Tuyên đã được xét giao đất

sau đó bị loại. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Đủ điều kiện được tái định cư

Không đồng ý, bà Tuyên, ông Tiệp đã có đơn khiếu nại (lần hai) lên UBND TP Hải Phòng, yêu cầu xem xét giải quyết cấp đất TĐC cho gia đình mình. Thanh tra TP Hải Phòng đã tiến hành xác minh nội dung khiếu nại. Trong khi chờ TP Hải Phòng ra quyết định giải quyết khiếu nại, hộ ông Tiệp được vận động đã tự nguyện rút, còn hộ bà Tuyên vẫn giữ nguyên nội dung khiếu nại.

Bà Tuyên cho biết năm 2017, gia đình bà nhận chuyển nhượng 108 m² ở từ thửa đất 522 m² của ông Khổng Minh Loãn, tại thôn Ngọc Đòng và được huyện Vĩnh Bảo cấp sổ hồng ngày 19-6-2017, trước khi huyện ra thông báo thu hồi đất.

Khi UBND huyện Vĩnh Bảo thu hồi đất triển khai dự án đường giao thông, thửa đất của bà Tuyên bị thu hồi toàn bộ. Sau khi xét giao đất cho bà Tuyên, UBND huyện Vĩnh Bảo lại bất ngờ ra quyết định loại hộ bà ra khỏi danh sách được giao đất vào khu TĐC. Lý do bị loại vì huyện cho rằng cơ quan chức năng đã làm thủ tục tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi TP đã phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất là không đúng quy định.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013, “trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất” thì người sử dụng đất vẫn được “thực hiện các quyền của người sử dụng đất”. Theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014, chỉ khi đã có thông báo thu hồi đất thì mới không được cấp sổ hồng.

Thời điểm cơ quan chức năng huyện Vĩnh Bảo cấp sổ hồng cho hộ bà Tuyên thì UBND huyện Vĩnh Bảo chưa ra thông báo thu hồi đất, gần bốn tháng sau huyện này mới ra thông báo thu hồi. Như vậy, việc cấp sổ hồng cho hộ bà Tuyên đã được cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM về việc giải quyết quyền lợi cho hộ bà Tuyên, ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo, cho biết hiện nay bà Tuyên đã khiếu nại lên UBND TP Hải Phòng. Vì vậy, huyện đang chờ TP ra quyết định giải quyết khiếu nại, căn cứ theo chỉ đạo của UBND TP, huyện sẽ thực hiện theo. “Trong thời điểm này, chúng tôi vẫn vận động công dân rút đơn khiếu nại” - ông Cảnh nói.•