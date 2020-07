Cụ thể, theo đề nghị của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Bộ Tư lệnh TP phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng đèn lazer chiếu cao, điều khiển tàu bay mô hình, flycam (drone) vào khu vực sân bay.

Lý do là các thiết bị này gây ảnh hưởng đến tàu bay trong quá trình cất hạ cánh, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn hàng không.

Bộ Tư lệnh TP cũng được giao tuyên truyền, vận động người dân nhằm chấm dứt tình trạng này.