Ngày 23-6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chỉ đạo các tổng công ty điện lực kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm giám đốc đơn vị và cá nhân liên quan việc ghi sai chỉ số công tơ. Trước đó, báo chí phản ánh nhiều trường hợp ghi sai chỉ số công tơ điện tại Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Ninh…



EVN yêu cầu các đơn vị kịp thời cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí kết quả kiểm tra, xử lý các ý kiến phản ánh sai chỉ số công tơ. Đồng thời, nghiêm túc phúc tra 100% cho khách hàng có sản lượng tăng đột biến từ 1,3 lần so với tháng trước liền kề. Các trường hợp phát hiện sai sót phải xử lý hóa đơn tiền điện cho khách hàng đúng quy định.

Ngoài ra, EVN yêu cầu các công ty điện lực nghiêm túc thực hiện lịch ghi chỉ số, gửi thông báo tiền điện, hóa đơn tiền điện theo mẫu mới đến khách hàng qua email, Zalo hoặc ứng dụng (app). Chăm sóc khách hàng để khách hàng chủ động so sánh việc sử dụng điện với các tháng trước và cùng kỳ năm trước.

EVN cho rằng một số sai sót trong việc ghi chỉ số tiêu thụ điện trong thời gian qua là những sai sót cá nhân, hệ thống phần mềm quản lý chỉ số điện năng của EVN hoạt động bình thường, hiệu quả, góp phần giảm thiểu sự sai sót và can thiệp của con người.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng ngày 22-6, EVN đã tổ chức đoàn công tác với sự tham gia của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng và Hội Bảo vệ người tiêu dùng để kiểm tra, xác minh việc hóa đơn tiền điện tăng trong thời gian qua.

Về tình hình sử dụng điện hai tháng gần đây, EVN cho biết có tới hơn 3,1 triệu khách hàng sinh hoạt trên tổng số 26 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước (khoảng 11,92% khách hàng) có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4-2020. Đặc biệt trong số này có tới gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, thậm chí có tới hơn 215.000 khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 4 trước đó. Dự kiến kỳ hóa đơn tháng 6 còn tăng cao hơn do liên tiếp có các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều khách hàng sử dụng điện tăng mạnh so với tháng 5.

Cũng trong ngày 23-6, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã chỉ đạo Điện lực Vân Đồn kiểm điểm tập thể, cá nhân, tạm đình chỉ trưởng phòng kinh doanh để xem xét trách nhiệm liên quan đến sai sót trong việc ghi chỉ số điện của khách hàng Đào Thị Gái (huyện Vân Đồn).

Trước đó, chiều 21-6, Điện lực Vân Đồn nhận được kiến nghị của gia đình bà Gái về việc hóa đơn tiền điện của gia đình bà tăng cao đột biến tới hơn 89 triệu đồng. Điện lực Vân Đồn đã tiến hành kiểm tra đồng hồ đo điện năng, kết quả cho thấy đồng hồ hoạt động bình thường. Thời điểm kiểm tra, chỉ số trên mặt công tơ là 1.893 kWh. Chỉ số cuối kỳ tháng 5 là 1.649 kWh. Như vậy sản lượng thực tế (38 ngày) của gia đình bà Gái là 244 kWh. Theo tính toán, lượng điện sử dụng thực tế hộ bà Gái từ ngày 15-5 tới 15-6 chỉ có 200 kWh với số tiền hơn 368.000 đồng.

PC Quảng Ninh thừa nhận đây là sai sót của Điện lực Vân Đồn trong quá trình kinh doanh, ra hóa đơn chốt chỉ số công tơ điện tử bằng thiết bị cầm tay HHU. Theo đó, công tơ đo điện năng của hộ bà Gái là công tơ điện tử đo xa, được chốt chỉ số bằng thiết bị HHU. Tuy nhiên, ngày 15-6, khi thực hiện chốt chỉ số trời có mưa giông, tín hiệu không đảm bảo khiến việc cập nhật chỉ số không chính xác.