Xử nghiêm tài xế xe buýt vi phạm

Nhóm người chém, đập phá xe buýt Mới đây một nhóm thanh niên mang theo mã tấu, tuýp sắt... chặn chém và đập phá một xe buýt ngay trước cổng Trung tâm thương mại Gigamall Thủ Đức. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết trước đó xe buýt số 8, thuộc HTX Vận tải Quyết Thắng chạy trên đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh) thì xảy ra va chạm với một xe máy. Hai bên sau đó xảy ra cự cãi. Khi xe buýt này di chuyển đến đường Phạm Văn Đồng thì bị hai người đi xe máy nói trên ném đá và rời đi. Đến trưa 22-12 thì xuất hiện nhóm người chặn xe rồi xảy ra vụ việc trên. Bà Tống Thị Thu Thanh, Phó Chủ nhiệm HTX Vận tải Quyết Thắng, cho hay HTX đã kiến nghị Công an quận Thủ Đức xử lý đúng người, đúng tội. Không cần biết giữa họ có ân oán gì nhưng những hành vi của nhóm này là cực kỳ nguy hiểm với xã hội. Hành vi này không chỉ phá hoại tài sản mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng những người đi xe buýt. Rất may trên xe buýt số 8 có ít người nên trong quá trình xảy ra xô xát đã giải cứu kịp thời những người trên xe. Tài xế chuẩn bị tiền lẻ cho khách Trong giới tài xế xe buýt cũng có không ít gương người tốt, việc tốt. Điển hình như anh Lê Quốc Huy, tài xế chạy tuyến xe số 54 (Bến xe Miền Đông - Bến xe Chợ Lớn) luôn chuẩn bị 50.000 đồng tiền lẻ dự phòng cho những hành khách chẳng may bị móc túi hoặc không có tiền lẻ. Theo anh Huy, không ít lần phải chứng kiến những vị khách khó khăn hoặc quên đem tiền lẻ, tiếp viên lại không có tiền thối. Từ đó anh quyết định sẽ trích mỗi ngày 50.000 đồng cho các trường hợp này.