Xử nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm an ninh, an toàn khu bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn khai thác tại sân bay Nội Bài.

Theo đó, cục này yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan quán triệt nhân viên và người điều khiển, vận hành thiết bị phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của sân bay, tuyệt đối tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không trong quá trình hoạt động tại khu vực hạn chế.



Việc vận hành thiết bị phương tiện ở Nội Bài cần tuyệt đối tuân thủ các quy định. Ảnh: VIẾT LONG



Ngoài ra, cần tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện; quán triệt nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị hoạt động trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay tuân thủ đúng quy trình khai thác, vận hành phương tiện, thiết bị.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình khai thác, vận hành phương tiện mặt đất, các quy định về an ninh, an toàn hàng không. Đồng thời xem xét, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về an ninh, an toàn trong quá trình khai thác tại sân bay.

Liên quan đến vấn đề trên, mới đây tại sân bay Nội Bài xảy ra vụ việc ông Nguyễn Thành Sơn, nhân viên Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV) điều khiển phương tiện va chạm với xe ô tô của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet. Vụ va chạm khiến xe của Vietjet bị móp cửa.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do lái xe Nguyễn Thành Sơn thiếu quan sát trong quá trình điều khiển phương tiện. Đặc biệt, nhân viên này đã tự ý lái xe đầu kéo ra khu vực sân đỗ máy bay mà không hề được giao nhiệm vụ.



Sự việc sau đó được Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài lập biên bản và bàn giao cho nhà chức trách sân bay để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.