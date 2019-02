Xuân Kỷ Hợi: EVNNPC hướng đến sự hài lòng của khách hàng

Trong không khí tưng bừng của cả nước đón năm mới, nhìn lại những chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Đây là động lực, niềm tin để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ SXKD trong năm 2019.



Đột phá nhiều chỉ tiêu kinh doanh

Năm 2018, EVNNPC thành công với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra trên nhiều lĩnh vực, trong đó phụ tải đạt sản lượng ngày max (cao nhất) 241,90 triệu kWh, tăng 17,69% so với năm 2017; công suất Pmax đạt 11.320,9 MW tăng 14,47% so với 2017. Đây cũng là năm sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty đạt 64.271,85 tỷ kWh và tăng trưởng 12,09% so với năm 2017, đạt 100,58% kế hoạch EVN giao.

Ngành điện đã đến tận vùng sâu vùng xa, thôn bản



Một thành công khác của EVNNPC trong năm 2018 là việc giảm tổn thất điện năng (TTĐN). Tổng công ty thực hiện đạt 5,10%, giảm 0,41% so với kế hoạch EVN giao (5,51%) và giảm 0,53% so với năm 2017. Có 26/27 Công ty điện lực hoàn thành chỉ tiêu TTĐN phấn đấu.



Có nhiều điểm sáng về dịch vụ

Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2018 của Tổng công ty được cải thiện rõ rệt, đạt 5,77 ngày/7 ngày, giảm 1,23 ngày so với quy định. Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục cấp điện được thực hiện theo cơ chế một cửa tại: Các phòng giao dịch Điện lực/Công ty Điện lực, Trung tâm hành chính công, cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo rút ngắn thời gian, công khai minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng. Đã có 15/27 Công ty Điện lực cung cấp dịch vụ tại trung tâm hành chính công của tỉnh, huyện; 12 tỉnh chưa có Trung tâm hành chính công, Điện lực đã cung cấp dịch vụ qua Cổng thông tin của tỉnh.

14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt kế hoạch. Nhằm đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Tổng công ty đã thực hiện dịch vụ khách hàng trực tuyến, qua đó khách hàng có thể tiếp cận tất cả các dịch vụ online của ngành điện. Mức độ hài lòng của khách hàng đạt 8,01 điểm, tăng 0,15 điểm so với năm 2017.

Tạo đà đột phá năm 2019

Tại buổi gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC Thiều Kim Quỳnh nói: “Ngành điện nói chung và EVNNPC nói riêng là một trong những ngành kinh doanh có nét đặc thù riêng biệt, đó là ngành kinh doanh kỹ thuật cao, lãi lỗ, an toàn hay không chính là công tác quản lý điều hành lưới điện thật tốt…”.

Ông Thiều Kim Quỳnh tại buổi gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi



Thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, EVNNPC đề ra các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể như sau: điện thương phẩm: 72,5 tỉ kWh, tăng trưởng 12,8% so với thực hiện năm 2018; vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt; chăm sóc khách hàng với phương châm khách hàng là trung tâm; đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng; tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu của Tổng công ty.

Ông Thiều Kim Quỳnh, chia sẻ: “Năm 2019, trọng trách nặng nề đang đặt ra đối với ban lãnh đạo và CBCNV của EVNNPC, đó là phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD. 2018 chúng ta đã hoàn thành trước một năm so với kế hoạch rồi, việc vượt trên “đỉnh” của “đỉnh” thật sự là không đơn giản chút nào. Năm 2019 sẽ có nhiều khó khăn, thử thách mà chúng ta cần phải vượt qua”.

Ông Thiều Kim Quỳnh khẳng định, với những mục tiêu và kế hoạch của năm 2019, EVNNPC sẽ phải hiện thực hóa bằng những cam kết, chiến lược, kế hoạch, hành động cụ thể với các mục tiêu đã đề ra ngay từ những ngày đầu năm 2019, phấn đấu thực hiện mục tiêu dài hạn của Tổng công ty là trở thành một doanh nghiệp ngang tầm khu vực.