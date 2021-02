Yêu cầu các dự án BOT xả trạm khi ùn tắc kéo dài

Chiều 15-2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có công điện yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT và các tỉnh trên cả nước triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19.



Ùn tắc trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: V.LONG

Theo đó, tối mùng 3 tết (14-2) tại tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy, làm bốn người chết và một người bị thương. Qua khám nghiệm ban đầu cho thấy các nạn nhân đều có nồng độ cồn trong cơ thể.

Cạnh đó, là việc phát sinh ổ dịch CVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất tạo áp lực rất lớn đối với công tác phòng chống dịch bệnh tại TP.HCM và cả nước.

Vì vậy, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu các đơn vị trên, chỉ đạo bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng… và các đơn vị kinh doanh vận tải tuân thủ nghiêm các chỉ đạo về phòng chống dịch.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là các hành vi lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng yêu cầu các đơn vị trên bố trí phương tiện, người lái đủ tiêu chuẩn quy định, bảo đảm chất lượng dịch vụ vận tải và công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt là trên tuyến vận tải kết nối giữa Hà Nội, TP.HCM với các địa phương.

Song song đó, thực hiện nghiêm quy định ngừng thu phí, xả trạm cho phương tiện lưu thông khi xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài tại các trạm thu phí.

Riêng Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức giao thông hợp lý, an toàn trong trường hợp phải phân luồng và cho phép ô tô lưu thông tạm thời trên tuyến cao tốc này.

“Cạnh đó, tuyệt đối không cho xe máy lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và không tổ chức cho xe ô tô lưu thông vào ban đêm…”- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ đạo.