Đoàn Thiên Ân - Đại diện Việt Nam trượt top 10 Miss Grand International 2022

(PLO)- Đoàn Thiên Ân - đại diện của Việt Nam - khiến fan sắc đẹp không khỏi tiếc nuối khi dừng chân tại top 20 Miss Grand International 2022.

Tối ngày 25-10, chung kết Miss Grand International 2022 đã chính thức diễn ra tại tại Indonesia với sự tranh tài của 68 thí sinh. Đại diện của Việt Nam là Đoàn Thiên Ân.

Đêm chung kết mở đầu với màn nhảy đồng diễn trên nền nhạc 4 Minutes của Hoa hậu Thùy Tiên và các thí sinh. Các người đẹp sau đó bước vào màn hô tên truyền thống.

Sau đó, MC công bố chủ nhân giải phụ trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam và Thái Lan đã giành chiến thắng nhờ khán giả bình chọn. Hai đại diện của Peru và Vương quốc Anh thắng do ban tổ chức lựa chọn.

Nhờ thắng bình chọn cao nhất trên mạng xã hội, đại diện Việt Nam tiến thẳng vào top 20.

Các người đẹp còn lại trong top 20 gồm Honduras, Indonesia, Nigeria, Đan Mạch, Campuchia, Vương quốc Anh, Philippines, Thái Lan, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech, Cộng hòa Dominica, Mexico, Paraguay, Colombia, Peru, Curacao, Puerto Rico, Venezuela và Brazil.

Như thông báo trước đó, top 20 sẽ không trình diễn bikini mà thay vào đó các thí sinh sẽ catwalk trong trang phục catsuit cách điệu.

Top 10 lộ diện ngay sau đó, gọi tên Mauritius, Cộng hòa Czech, Puerto Rico, Thái Lan, Tây Ban Nha, Indonesia, Brazil, Colombia, Venezuela, Campuchia.

Đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân không có tên trong danh sách này. Người đẹp sinh năm 2000 chính thức dừng chân tại top 20 Miss Grand International năm nay.

Trước đó, trong bảng dự đoán cuối cùng, chuyên trang Global Beauties đánh giá đại diện Brazil là hạt giống tiềm năng số một cho vương miện hoa hậu, tiếp theo là Cộng hòa Czech, Indonesia, Puerto Rico và Thái Lan. Đoàn Thiên Ân, đại diện Việt Nam, có khả năng vào top 20 nhờ thắng bình chọn.

Dù không thể chinh phục ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2022 như Nguyễn Thúc Thùy Tiên năm ngoái, nhưng Thiên Ân vẫn để lại nhiều ấn tượng đối với fan tại đấu trường nhan sắc này.

Ngay khi nhập cuộc Miss Grand International 2022, Đoàn Thiên Ân đã lọt top 10 Pre-Arrival - cuộc bầu chọn thí sinh được yêu thích nhất trước thềm cuộc thi

Đại diện Việt Nam cùng các thí sinh trong top 10 có một buổi ăn tối, gặp gỡ Chủ tịch cuộc thi - ông Nawat Itsaragrisil, Phó chủ tịch - bà Teresa Chaivisut và đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Nàng hậu còn lọt top 10 Best in Swimsuit - Cuộc bầu chọn thí sinh trình diễn trang phục bikini đẹp nhất.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, là sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 88,5-66-98 cm. Suốt hành trình vừa qua, Thiên Ân cho thấy sự cố gắng, tự tin, nhiệt huyết.

Việc người đẹp dừng chân tại top 20 của chương trình khiến nhiều fan sắc đẹp không khỏi tiếc nuối. Thậm chí, lượng follow Instagram của Miss Grand International đã tuột 500 nghìn follows trong vòng 10 phút sau khi Thiên Ân trượt top 10. Hiện đã tuột gần 1 triệu follows so với ban đầu.

Thiên Ân thần thái trong trang phục dân tộc, Idecaf tái diễn nhiều vở kinh điển (PLO)-Trang phục dân tộc của Thiên Ân tại Miss Grand International; Idecaf tái diễn nhiều vở kinh điển; "Cô gái từ quá khứ" bị truất ngôi vương phòng vé; Mở màn chương trình Mở màn chương trình VC Fashion - Bước chân di sản.

HÀ NGUYỄN