Doanh thu Đường sách TP.HCM 6 tháng đầu năm đạt 20,7 tỉ đồng

Đây là kết quả được công bố trong buổi sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 do công ty Đường sách TP.HCM tổ chức vào chiều 17-8 bằng hình thức online.

Theo công bố, tổng doanh thu Đường sách TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 20,7 tỉ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái, so với 2019 đạt 93% (22,2 tỉ đồng). Riêng doanh thu sách thiếu nhi tăng tới 115% so với năm 2021.

Trong đó, hầu hết các đơn vị đều tăng 30% doanh thu. Thậm chí có 3 đơn vị tăng gấp đôi và chỉ 3 đơn vị có doanh thu giảm do gặp khó khăn trong việc sắp xếp nhân sự và thời gian phục vụ.

Theo ông Lê Hoàng - Giám đốc công ty Đường sách TP.HCM, sự tăng trưởng này nhờ vào các hoạt động của đường sách diễn ra xuyên suốt trong tuần thay vì cuối tuần như trước.

"Nếu như trước đây các hoạt động thường là do các đơn vị tại Đường sách hay Hội Văn học nghệ thuật tổ chức thì bây giờ Đường sách đã trở thành sân chơi của các giới như nhiếp ảnh, điện ảnh…" - ông Lê Hoàng cho biết.

Không chỉ vậy, bên cạnh các hoạt động khuyến mãi của các đơn tại Đường sách, các hoạt động sự kiện cũng tăng 62% so với năm 2021 đã thu hút lượng bạn đọc đến với Đường sách tăng 3 lần so với cùng kỳ.

Tuy tăng trưởng tốt, doanh thu cao nhưng số bản sách bán ra của các đơn vị xuất bản, phát hành giảm tới 29% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, số tựa sách xuất bản mới cũng giảm 51% so với cùng kỳ.

Theo Giám đốc công ty Đường sách TP.HCM, điều này không đáng ngại vì năm 2021 là năm gần như đứng yên của các NXB, hầu hết hoạt động tổ chức bản thảo tại các đơn vị đều trì trệ, gặp khó do đó không có sách mới ra vào năm 2022 là điều dễ hiểu cùng với đó là xu hướng tập trung phát hành những đầu sách cũ của các đơn vị.

"Chúng ta cần làm sao để để dù đông những vẫn giữ được nét văn hóa, văn minh, không gian xanh sạch đẹp của đường sách" - ông Lê Hoàng nhấn mạnh.