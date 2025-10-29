Đóng cầu Châu Ổ trên quốc lộ 1 vì nước sông dâng cao 29/10/2025 14:54

(PLO)- Ngành đường bộ phối hợp địa phương đóng cầu Châu ổ ở Quảng Ngãi và thực hiện phân luồng giao thông qua đoạn đường này.

Chiều 29-10, Cục Đường bộ cho biết ngành đường bộ đã tạm đóng cầu Châu Ổ bắc qua sông Trà Bồng trên tuyến quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), do nước sông dâng cao chạm đáy dầm công trình.

Khu Quản lý đường bộ III đã cắt cử lực lượng túc trực tại hiện trường, theo dõi diễn biến và phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn cho công trình.

Nước sông chạm đáy cầu Châu Ổ. Ảnh: CTV

Nhằm duy trì lưu thông trên tuyến Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Xây dựng, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Đà Nẵng tổ chức phân luồng giao thông từ xa.

Cụ thể, phương tiện đi trên quốc lộ 1 từ hướng Bắc vào đến ngã ba Dốc Sỏi (Km1028) rẽ trái xuống Dung Quất, sau đó ra lại quốc lộ 1 tại ngã tư Bình Long (Km1040+200) và ngược lại.

Đồng thời, thực hiện phương án phân luồng từ xa lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: hướng Bắc vào đến nút giao Chu Lai - Trường Hải rẽ phải để lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, ra lại quốc lộ 1 tại nút giao Km1063+720 (giao giữa quốc lộ 1 và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Km139+204) để tiếp tục đi về phía Nam và ngược lại.