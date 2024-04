Đồng Tháp: Bắt người đàn ông nghi ngáo đá tấn công nhiều phụ nữ đi đường 25/04/2024 21:59

Ngày 25-4, Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa khống chế bắt người đàn ông có biểu hiện ngáo đá đã tấn công nhiều phụ nữ đi đường.

Theo đó, vào trưa cùng ngày, Công an TP Cao Lãnh nhận được thông tin từ Công an huyện Thanh Bình về việc phát hiện người đàn ông có biểu hiện ngáo đá điều khiển xe mô tô di chuyển trên tuyến đường quốc lộ 30, hướng từ Thanh Bình đi Cao Lãnh. Trên đường đi, người này đã tấn công, đạp ngã ba phụ nữ đang điều khiển xe mô tô.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Cao Lãnh đã triển khai chặn bắt. Khi đi đến tuyến đường Phạm Hữu Lầu thuộc Phường 4, TP Cao Lãnh, người đàn ông tiếp tục ép xe, dùng chân đạp ngã một phụ nữ đang điều khiển xe mô tô rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nguyễn Hải Sơn có biểu hiện ngáo đá đã tấn công nhiều phụ nữ đi đường ở Đồng Tháp. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an TP Cao Lãnh đã phát hiện được đối tượng tình nghi là Nguyễn Hải Sơn (39 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) di chuyển trên đường đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh nên đã tiến hành khống chế, bắt giữ.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Sơn dương tính với ma tuý. Sau đó, Công an TP Cao Lãnh đã bàn giao Sơn cho Công an huyện Thanh Bình xử lý theo quy định pháp luật.

Công an thông báo ai là nạn nhân trong vụ việc thì nhanh chóng đến Cơ quan Công an gần nhất để trình báo, hỗ trợ lực lượng Công an xác minh, xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.