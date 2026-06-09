Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận thiếu mặt bằng, khát vật liệu 09/06/2026 17:40

(PLO)- Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận đang vướng hơn 100 ha mặt bằng và thiếu hàng triệu m³ cát, đá. Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương khẩn trương tháo gỡ.

Ngày 8-6, Bộ Xây dựng có công điện gửi UBND TP.HCM và các tỉnh thành ĐBSCL về việc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, Cục Đường bộ Việt Nam ký hợp đồng với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án để triển khai. Tuyến cao tốc đi qua TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp, thuộc trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, có vai trò quan trọng trong kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Dự án khởi công ngày 19-12-2025, dự kiến hoàn thành năm 2028. Theo Bộ Xây dựng, vướng mắc chính hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất và chưa hoàn thành thủ tục cấp nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Hơn 100 ha chưa giải phóng, nguồn cát, đá thiếu hụt khiến Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận gặp khó

Để đáp ứng đủ nguồn vật liệu, doanh nghiệp dự án kiến nghị các địa phương có nguồn vật liệu như Vĩnh Long, Đồng Tháp đẩy nhanh việc hỗ trợ cấp mỏ trực tiếp cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận có vai trò quan trọng trong việc kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong quý III/2026, trong đó ưu tiên hơn 20 ha phục vụ thi công tuyến chính trước ngày 30-7-2026.

Về vật liệu, Bộ đề nghị các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long (đối với cát) và TP.HCM, Đồng Nai, An Giang (đối với đá) hỗ trợ xác định nguồn cung, hoàn tất thủ tục khai thác trong quý III/2026 để đáp ứng nhu cầu thi công.

Theo Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, hiện công trường đã huy động gần 1.000 nhân sự, 450 thiết bị, tổ chức 62 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 1.054 tỉ đồng, tương đương gần 5% giá trị xây lắp.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn khoảng 117 ha chưa giải phóng mặt bằng, trong đó hơn 20 ha ảnh hưởng trực tiếp đến thi công tuyến chính. Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thành bàn giao phần diện tích này trong tháng 7-2026 để bảo đảm tiến độ.

Về vật liệu, dự án cần khoảng 3,7 triệu m³ cát và 3 triệu m³ đá nhưng hiện mới tập kết được khoảng 150.000 m³ cát. Nguồn đá đã được phân bổ khoảng 1 triệu m³, song một số địa phương ưu tiên cho công trình khác nên chưa thể cấp đủ.

Doanh nghiệp dự án kiến nghị các địa phương có nguồn vật liệu đẩy nhanh thủ tục cấp mỏ theo cơ chế đặc thù, đồng thời cập nhật, công bố giá vật liệu kịp thời nhằm tránh biến động ảnh hưởng tiến độ.